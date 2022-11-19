APEC峰會張忠謀與習近平互動 未觸及台海情勢

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2022亞太經濟合作會議領袖峰會19日順利落幕。台灣領袖代表張忠謀（圖）於晚間國際記者會表示，「我跟習主席的確有互動」，18日上午在休息室內曾互相問好，「我恭喜他20大成功」。中央社記者王騰毅攝 111年11月19日

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（中央社記者曾智怡曼谷19日電）2022 APEC經濟領袖會議今天落幕，外界關注台灣領袖代表張忠謀是否與中國國家主席習近平互動；張忠謀表示，昨天上午確實有在休息室互相問好，他恭喜習近平20大成功，習近平也稱讚他氣色很好。

媒體追問有無向習近平表達對台海穩定的關切，張忠謀說：「沒有」。

張忠謀17日下午飛抵泰國曼谷，這是他第5度代表總統蔡英文、第6度代表台灣，擔任領袖代表出席亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議，峰會今天圓滿結束。

張忠謀今天晚間舉行國際記者會，媒體詢問是否有跟習近平打招呼、或是在領袖會議時有過交流。張忠謀表示，「我跟習主席的確有互動」，昨天上午在休息室內曾互相問好，「我恭喜他20大成功」。

對於習近平也以問候作回應，張忠謀說，他向習近平提及自己去年做過一次髖關節手術，習近平聽到後表示「現在氣色看起來很好」；張忠謀指出，雙方都是「很愉快、很客氣的」。

至於峰會期間各會員是否談及台海和平議題，張忠謀說，雖然大家並未特別提起此議題，但許多領袖都已表達他們對區域和平、穩定、韌性的強烈渴望，「這點應該是沒有什麼疑問」。（編輯：林克倫）1111119