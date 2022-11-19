與逾半APEC領袖交流 張忠謀：成果相當圓滿

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（中央社記者曾智怡曼谷19日電）APEC峰會今天落幕，APEC台灣領袖代表、台積電創辦人張忠謀晚間在國際記者會表示，這次成果相當圓滿，與2018年巴紐峰會成果比較，他說「兩次都覺得蠻完美」，今年碰到的人更多，「21個領袖，我大概一半以上都有交換意見」。

張忠謀今天晚間在泰國曼谷先舉行國際記者會，之後參加亞太經濟合作會議（APEC）年會領袖代表答謝晚宴。媒體在記者會詢問明年是否繼續擔任APEC領袖代表，張忠謀笑說，「明年還有360幾天，而且到底蔡總統要不要我再參加，還是一個問題」，因為有很多假設，不回答這個問題。

張忠謀隨後參加APEC年會領袖代表答謝晚宴並致詞，他表示，今年代表團出席APEC年會過程順利，成果豐碩，尤其在疫情肆虐超過2年後，各國展開疫後經濟重建；然而，在美中兩強持續競爭及俄烏戰爭的變數下，全球經濟的疫後重建面臨重大挑戰，APEC成員國有責任為疫後亞太地區開創新局，其中，台灣更是扮演舉足輕重的角色。

張忠謀說，這次遵照總統蔡英文的指示，利用這次APEC會議，向其他會員國家、以及全世界傳遞來自台灣的重要訴求，包括台灣在半導體產業的關鍵影響力，願意與可信任的國際夥伴共同打造安全、韌性及可信賴的產業供應鏈。

張忠謀指出，也像會員們表達台灣因應全球氣候變遷，展現追求經濟永續發展的努力及決心，期待透過分享「台灣經驗」，向國際社會傳達台灣願意積極貢獻、共促亞太地區穩定與繁榮的企圖及能力。

張忠謀說，明年在美國的APEC活動即將展開，台灣將持續與APEC各經濟體攜手，在瞬息萬變的國際局勢中，為區域繁榮與發展做出貢獻。

面對激烈的地緣政治之爭，繼柬埔寨金邊東南亞國家協會（ASEAN）峰會、印尼峇里島20國集團（G20）峰會之後，泰國曼谷APEC經濟領袖會議今天落幕。

APEC的21個經濟體領袖今天發表聯合宣言，承諾將促進貿易，以及加強因應其他經濟挑戰，為本週東南亞地區3場峰會劃下句點。（編輯：林克倫）1111119