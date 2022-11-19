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APEC經濟領袖會議落幕 宣言再籲開放貿易

2022/11/19 19:24（11/19 20:12 更新）
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亞太經濟合作會議（APEC）21個經濟體的領袖19日承諾將促進貿易，以及加強因應其他經濟挑戰，為本週東南亞地區3場峰會劃下句點。(路透社)
亞太經濟合作會議（APEC）21個經濟體的領袖19日承諾將促進貿易，以及加強因應其他經濟挑戰，為本週東南亞地區3場峰會劃下句點。(路透社)
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（中央社曼谷19日綜合外電報導）亞太經濟合作會議（APEC）21個經濟體的領袖今天承諾將促進貿易，以及加強因應其他經濟挑戰，為本週東南亞地區3場峰會劃下句點。這些會議都因激烈的地緣政治之爭蒙上陰影。

繼柬埔寨金邊東南亞國家協會（ASEAN）峰會、印尼峇里島20國集團（G20）峰會之後，泰國曼谷APEC經濟領袖會議今天落幕。

綜合路透社與美聯社報導，這次APEC會議昨天一度被打斷，因為率領美國代表團出席的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在場邊緊急召集盟邦譴責北韓，以回應北韓試射能飛抵美國的洲際彈道飛彈。

泰國總理暨APEC主席帕拉育（Prayuth Chan-ocha）今天試圖將焦點拉回經濟議題，表示APEC為亞太自由貿易區（FTAAP）同意一項多年工作計畫，達成「重大進展」。

安全風險並未列入APEC正式議程，但帕拉育說，這次會議討論了北韓近期多次試射飛彈，「大家都對那項議題表達關切」。

今天公布的APEC領袖宣言提到，「大多數成員強烈譴責在烏克蘭的戰爭，並強調戰爭為人類帶來巨大苦難，並使全球經濟現有的脆弱性惡化」。

宣言也表示，APEC將維護並進一步強化以規則為基礎的多邊貿易體系，但也承認需要加強行動，來處理通膨飆升、糧食安全、氣候變遷、天然災害等挑戰。

這份領袖宣言也要求推廣使用潔淨能源、打造更安全且具環境永續性的糧食體系。

宣言同時設定多項目標，包括對付非法、瞞報及無管制捕魚，對付非法盜伐，處理海洋廢棄物，改善公共衛生和疫苗取得管道等。

APEC成立目標為促進經濟整合，成員經濟體總人口占全球38%、國內生產毛額（GDP）占62%、貿易額占48%。

柬埔寨總理洪森（Hun Sen）原定代表東南亞國家協會與會，但因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而未出席。

這次APEC會議場所位於曼谷詩麗吉王后國家會議中心（Queen Sirikit National Convention Centre），鄰近一處面積廣闊的公園綠地，周邊部分街道遭到封鎖，主要路口配置鎮暴警察站在路障後看守，不讓抗議者接近。

示威者趁APEC會議召開之際，昨天在曼谷另一區域呼籲泰國民主改革，並指控政府向APEC推廣的政策有利大企業甚於平民，結果與警方爆發衝突。

部分抗議者朝警察扔東西，警方發射橡膠子彈回應，雙方對峙了數小時，共有數人受傷和被捕。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1111119

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