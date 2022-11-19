APEC領袖宣言譴責俄烏戰爭 措辭與G20相同
2022/11/19 14:19（11/19 15:46 更新）
APEC經濟領袖會議19日發出宣言表示多數成員譴責俄烏戰爭。（圖取自APEC網頁apec.org）
（中央社曼谷19日綜合外電報導）亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議今天發出宣言譴責俄烏戰爭，措辭與上週20國集團（G20）宣言內容一樣。
法新社報導，APEC的21位成員經濟體代表在泰國曼谷舉行一天半的會談後發表聯合宣言，譴責俄烏戰爭及其引發的全球經濟動盪。
這場峰會公報經過所有APEC成員經濟體同意，包括俄羅斯和中國，但不乏一些外交上的含糊其辭，並未公開譴責俄羅斯入侵烏克蘭。
聲明說：「大多數成員強烈譴責在烏克蘭的戰爭，並強調戰爭為人類帶來巨大苦難，並使全球經濟現有的脆弱性惡化。」
「對於目前情勢與制裁措施，還有其他觀點及不同的評估」。
除組織的名稱之外，這項宣言措辭與上週在印尼舉行的G20峰會後宣言內容相同；據報導，這項宣言是經過激烈外交爭論的結果。
APEC的宣言強調俄烏戰爭「為人類帶來巨大苦難」，感嘆對於經濟成長、通貨膨脹、供應鏈以及能源和糧食安全造成影響。
報導說，美國和盟邦利用上週的G20峰會擴大陣營，共同反對俄國入侵烏克蘭。
俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）拒絕參加G20和APEC峰會，改派外交部長赴印尼出席G20峰會，並派副總理到曼谷參加APEC峰會。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1111119
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