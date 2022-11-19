習近平與賀錦麗交談 均強調增進了解保持溝通

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（中央社記者邱國強北京19日電）中國國家主席習近平今天在曼谷與美國副總統賀錦麗簡短交談。習近平說，希望中美增進相互了解，減少誤解誤判；賀錦麗則表示，美方不尋求與中方對抗，雙方應保持溝通管道暢通。

習近平與賀錦麗（Kamala Harris）均前往曼谷出席亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議，美國總統拜登（Joe Biden）則未出席。新華社報導，習近平是「應約」與賀錦麗進行這次簡短交談。

習近平向賀錦麗說，他與拜登在印尼峇里島的會晤「富有戰略性和建設性」，對下階段中美關係具有重要指導意義。希望雙方進一步增進相互了解，減少誤解誤判，共同推動中美關係重回「健康穩定的軌道」，並希望「副總統女士」為此發揮積極作用。

根據報導，賀錦麗向習近平表示，美中兩國元首剛舉行「成功會晤」。美方不尋求與中方對抗或衝突，雙方應在全球性問題上開展合作，保持溝通管道暢通。（編輯：呂佳蓉）1111119