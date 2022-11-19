更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

影片／不挺台入CPTPP？澳總理APEC場外遭台媒包圍不發一語
政治

影片／不挺台入CPTPP？澳總理APEC場外遭台媒包圍不發一語

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大貓熊團團癲癇難控 動物園含淚放手
首頁 / 國際
APEC 2022
新聞專題
APEC 20221/53
首頁 / 國際

習近平與賀錦麗交談 均強調增進了解保持溝通

2022/11/19 13:19（11/19 13:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國國家主席習近平（右）與美國副總統賀錦麗（左）19日在APEC經濟領袖會議會面。（圖取自twitter.com/VP）
中國國家主席習近平（右）與美國副總統賀錦麗（左）19日在APEC經濟領袖會議會面。（圖取自twitter.com/VP）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京19日電）中國國家主席習近平今天在曼谷與美國副總統賀錦麗簡短交談。習近平說，希望中美增進相互了解，減少誤解誤判；賀錦麗則表示，美方不尋求與中方對抗，雙方應保持溝通管道暢通。

習近平與賀錦麗（Kamala Harris）均前往曼谷出席亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議，美國總統拜登（Joe Biden）則未出席。新華社報導，習近平是「應約」與賀錦麗進行這次簡短交談。

習近平向賀錦麗說，他與拜登在印尼峇里島的會晤「富有戰略性和建設性」，對下階段中美關係具有重要指導意義。希望雙方進一步增進相互了解，減少誤解誤判，共同推動中美關係重回「健康穩定的軌道」，並希望「副總統女士」為此發揮積極作用。

根據報導，賀錦麗向習近平表示，美中兩國元首剛舉行「成功會晤」。美方不尋求與中方對抗或衝突，雙方應在全球性問題上開展合作，保持溝通管道暢通。（編輯：呂佳蓉）1111119

習近平
習近平笑臉迎岸田 釣島與台灣議題仍是日中隱憂 APEC企業領袖高峰會 美中瞄準經濟隔空較勁
賀錦麗
北韓試射洲際飛彈 美國與盟邦緊急開會矢言施壓 應變北韓射洲際飛彈 賀錦麗緊急會商5國領導人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
APEC領袖配偶參觀博物館 張淑芬彭麗媛同框