APEC領袖配偶參觀博物館 張淑芬彭麗媛同框

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台灣APEC領袖代表張忠謀夫人張淑芬（前右）身穿自身畫作「茁」設計而成的黑色旗袍領洋裝，出席19日的領袖配偶藝術博物館參訪行程，前左為中國國家主席習近平夫人彭麗媛。（台灣代表團提供）中央社記者曾智怡傳真 111年11月19日

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（中央社記者曾智怡曼谷19日電）台灣APEC領袖代表張忠謀夫人張淑芬身穿自身畫作「茁」設計而成的黑色旗袍領洋裝，出席領袖配偶藝術博物館參訪行程，她與越南第一夫人、美國第二先生等互動熱絡。

APEC峰會期間，泰國第一夫人娜拉蓬（Naraporn Chan-ocha）邀請多位領袖配偶，前往參觀泰國大城（Ayutthaya）的國家藝術博物館，張淑芬一同參與。

作為作品曾登上香港蘇富比與佳士得拍賣會的藝術家，張淑芬曾說，她的畫作「就像是把靈魂的一部分放進去」，享受透過畫作抒發心情。參觀過程中，她與美國第二先生任德龍（Douglas Craig Emhoff）、越南第一夫人陳秋月等人，分享彼此對泰國手工藝品的見解，交流熱絡；中國國家主席習近平夫人彭麗媛也參與此行程。

有意思的是，多國領袖配偶服裝別出心裁，例如越南第一夫人陳秋月便穿上越南傳統服飾「奧黛」（Áo Dài），張淑芬也特別穿著以自身畫作「茁」為印花，用緹花布料手工刺繡而成的黑色旗袍領洋裝，展現優雅大方的氣質。

國家藝術博物館（Arts of the Kingdom Museum）陳列詩麗吉王后學院工匠創造的藝術品，華美藏品使這裡被稱為赴泰旅遊不能錯過的景點之一。除了欣賞泰國手工藝品，泰方也安排泰國箜劇和舞蹈等表演，分享列入聯合國非物質文化遺產的泰國文化。（編輯：郭無患）1111119