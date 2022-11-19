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APEC經濟領袖會議落幕 張忠謀會晤賀錦麗

2022/11/19 16:29（11/19 16:44 更新）
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2022 APEC峰會進入尾聲，台灣領袖代表張忠謀（左）19日與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）（右）會晤，雙方親切交流互動並開心合影。（APEC台灣代表團提供）中央社記者王騰毅傳真 111年11月19日
2022 APEC峰會進入尾聲，台灣領袖代表張忠謀（左）19日與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）（右）會晤，雙方親切交流互動並開心合影。（APEC台灣代表團提供）中央社記者王騰毅傳真 111年11月19日
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（中央社記者曾智怡曼谷19日電）APEC經濟領袖會議落幕，台灣領袖代表、台積電創辦人張忠謀今天會晤美國副總統賀錦麗，兩人親切交談並合影。截至目前公布資訊，張忠謀本次峰會期間，已與新加坡、日本、美國等3位領袖舉行雙邊會談。

另外，亞太經濟合作會議（APEC）今天上午經舉濟領袖會議第二場閉門會議，張忠謀也在會場與新加坡總理李顯龍等晤談互動。

張忠謀與張淑芬夫婦，於17日下午飛抵曼谷，這是張忠謀第5度代表總統蔡英文、第6度代表台灣，擔任領袖代表出席APEC經濟領袖會議。

高齡91歲的張忠謀，昨天行程滿檔，除了上午參加領袖會議首場閉門會議，下午也與企業諮詢委員會（ABAC）代表對話，晚上覲見泰國國王伉儷，期間還和日本首相岸田文雄、新加坡總理李顯龍雙邊會談。今天上午則是出席領袖會議第二場閉門會議，晚間將召開國際記者會。（編輯：林興盟）1111119

2022亞太經濟合作會議（APEC）在泰國曼谷舉行，台灣領袖代表張忠謀（左）19日在APEC近尾聲之際，與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）（右）會晤，雙方親切交談互動。（APEC台灣代表團提供）中央社記者王騰毅傳真 111年11月19日
2022亞太經濟合作會議（APEC）在泰國曼谷舉行，台灣領袖代表張忠謀（左）19日在APEC近尾聲之際，與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）（右）會晤，雙方親切交談互動。（APEC台灣代表團提供）中央社記者王騰毅傳真 111年11月19日
在泰國曼谷舉行的2022亞太經濟合作會議（APEC）近尾聲，台灣領袖代表張忠謀（左）19日會晤美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）（右），雙方握手致意。（APEC台灣代表團提供）中央社記者王騰毅傳真 111年11月19日
在泰國曼谷舉行的2022亞太經濟合作會議（APEC）近尾聲，台灣領袖代表張忠謀（左）19日會晤美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）（右），雙方握手致意。（APEC台灣代表團提供）中央社記者王騰毅傳真 111年11月19日
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