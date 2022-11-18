APEC經濟領袖歡迎晚宴 張忠謀、布林肯密切交談

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（中央社記者曾智怡曼谷18日電）台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀伉儷昨天傍晚搭乘專機抵達泰國曼谷，晚間出席APEC經濟領袖歡迎晚宴（AELM Gala Dinner），根據代表團凌晨公布照片，張忠謀和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）比鄰而坐，兩人密切交談。

睽違3年，2022 APEC經濟領袖會議在泰國曼谷恢復實體舉行，將於曼谷時間9時15分舉行第一場閉門會議，張忠謀夫婦昨天傍晚抵達曼谷下榻飯店後，陸續趕赴駐泰國代表處大使莊碩漢歡迎晚宴，與APEC主辦經濟領袖歡迎晚宴。

根據代表團凌晨公布照片，經濟領袖歡迎晚宴現場，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）因尚未抵泰，由布林肯和美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）代為出席，張忠謀和布林肯比鄰而坐，並且密切交談。

APEC峰會一向是各國領袖彼此「打交道」好時機，今年是張忠謀第5度代表總統蔡英文、第6度代表台灣，擔任領袖代表出席APEC經濟領袖會議，但過去分別因主辦國因素、疫情緣故，張忠謀參與的實體會議僅有2018年的巴布亞紐幾內亞峰會。（編輯：張均懋）1111118