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張忠謀APEC見賀錦麗談晶片？張淑芬：還沒見面

2022/11/17 20:08（11/17 20:46 更新）
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APEC台灣領袖代表張忠謀（中）與夫人張淑芬（前左）17日傍晚抵達曼谷下榻飯店，受訪時被問及此行是否會與美國副總統賀錦麗討論晶片議題，張淑芬說，「還沒有見面」；張忠謀則表示，「我們剛剛才到」。前右為台灣駐泰代表莊碩漢。中央社記者王騰毅攝 111年11月17日
APEC台灣領袖代表張忠謀（中）與夫人張淑芬（前左）17日傍晚抵達曼谷下榻飯店，受訪時被問及此行是否會與美國副總統賀錦麗討論晶片議題，張淑芬說，「還沒有見面」；張忠謀則表示，「我們剛剛才到」。前右為台灣駐泰代表莊碩漢。中央社記者王騰毅攝 111年11月17日
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（中央社記者曾智怡曼谷17日電）台積電在美國亞利桑那州廠區是否會擴建，代表台灣出席APEC經濟領袖會議的台積電創辦人張忠謀連說兩次「會擴建」；至於是否會與出席峰會的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）見面討論晶片議題，張忠謀說「我們剛剛才到」，張淑芬則回應，「還沒有見面」。

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議將於18日至19日舉行，張忠謀與夫人張淑芬一行人專機，約在當地時間下午4時20分飛抵曼谷，泰國總理顧問兼泰國首席貿易代表M.L. Chayotid Kridakon親自接機。張忠謀夫婦隨後搭乘黑色BMW i7-Series豪華旗艦轎車，抵達曼谷下榻飯店，數十名僑胞早已在現場等候多時，張忠謀與張淑芬兩人與現場僑胞合影，畫面溫馨。

張忠謀接受媒體訪問表示，非常高興與太太今天有機會代表台灣到這裡一起參加APEC，以前也到過曼谷好幾次，80年以前有一位姑丈在曼谷做土木工程師，「是很久以前的事了」，但幾十年以來他也經過曼谷數次，「覺得這裡很好」，知道大家在這裡努力做生意，泰國有很多台商，「我希望大家都能夠很發達，生意很好，發財」。

此外，媒體詢問張忠謀此次是否要和美國副總統賀錦麗討論晶片議題，張淑芬回應，「還沒有見面」；張忠謀則說，「我們剛剛才到」；至於台積電美國亞利桑那州廠議題，張忠謀則連說兩次，「會擴建」。

現場僑胞、泰國台灣會館主席林何佩娟稍早接受訪問表示，很高興張忠謀代表出席這次APEC會議，讓全世界可以看到台灣，並增進台商凝聚力，「我們都愛台灣」，今天來歡迎他也是表達敬意和愛意，希望APEC會議圓滿成功。

泰國台灣商會聯合總會榮譽總會長林來好說，聽到張忠謀要來非常高興，「希望他有機會也能來設廠，我們也是台灣之光」。

張忠謀夫婦稍晚將出席駐泰國代表處大使莊碩漢歡迎晚宴、經濟領袖歡迎晚宴（AELM Gala Dinner）。

今年APEC經濟領袖會議11月18日至19日將於泰國曼谷召開，蔡總統上個月20日宣布，由張忠謀擔任APEC領袖代表出席，並交付3個重要立場，張忠謀率領的代表團下午1時40分搭乘專機啟程前往泰國。（編輯：楊蘭軒）1111117

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