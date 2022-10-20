任APEC領袖代表 張忠謀：傳達台灣立場尋求大家支持

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總統蔡英文（右）20日在總統府舉行記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀（左）擔任領袖代表，出席11月在泰國舉行的APEC經濟領袖會議。中央社記者鄭傑文攝 111年10月20日

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（中央社記者溫貴香台北20日電）總統蔡英文今天宣布由台積電創辦人張忠謀擔任APEC領袖代表，並交付3個重要立場；張忠謀表示，以謙虛恭敬的心情接下總統任命，且會非常努力遵照總統的指示，傳遞這兩個消息；也會充分利用這種機會傳達台灣的立場及尋求大家的支持。

總統上午在總統府召開記者會宣布由台積電創辦人張忠謀擔任APEC領袖代表出席今年在泰國舉行的領袖會議，這也是張忠謀第6度代表台灣、第5度代表蔡總統出席APEC領袖會議，張忠謀、張淑芬夫婦出席，其他還包括國安會副秘書長徐斯儉、行政院政務委員鄧振中、國發會主委龔明鑫、外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄等人。

總統致詞時交付3個重要立場，請張忠謀向APEC領袖代表與世界傳達。第一，向APEC成員訴求，必須正視區域內的意見分歧，努力在貿易的自由開放與公平競爭之間，在供應鏈安全與效率之間，以及在經濟發展和包容永續之間，取得適度的平衡，進而發展出一個，更前瞻進步、可以被共同遵循的經濟架構和規則。

第二，要讓各國更加重視，台灣在全球產業供應鏈，尤其是半導體產業所具備的關鍵影響力；同時，也願意和區域夥伴合作，共同打造安全、可信賴、有韌性的產業供應鏈。

第三，是要展現台灣在追求經濟永續發展的決心和努力，包括和全球同步因應氣候變遷，大力推動綠色轉型，同時大幅提升勞工福祉、婦女權益和對弱勢的照顧，努力追求社會的均衡發展。

張忠謀致詞先向總統表示，以謙虛、恭敬的心情接受總統的任命，並說，的確現在台灣處於一個相當挑戰性的環境中，APEC是一個相當重要，應該說是台灣最重要的國際會議的場合，剛剛總統指示兩點（總統指示3個重要立場）要充分對別的會員國家甚至對全世界來傳遞的訊息，第一，台灣要跟可信任的夥伴建立安全又富有韌性的供應鏈，尤其是電子方面的供應鏈。

第二，因應氣候變遷，台灣已經做了很多工作，還有很多工作的要做，台灣在這一方面的努力也要揭露，告訴APEC的會員國家而且全世界。

張忠謀表示，他會非常努力遵照總統的指示，傳遞這兩個消息，而且在許多非正式的場合，也有與別的國家領袖見面，在一個沒有第三者的場面，能夠有一對一的談話，他也會充分利用這種機會傳達台灣的立場，以及尋求大家的支持。

他說，非常高興，這是第5度接受總統的任命，雖然是第5度可是只去了一次，這一次會是第2次實體會議；另外3次，一次是智利暴動取消，後來兩次都是線上會議，希望能夠不付總統的期望達成任務。

接下來，總統先與APEC領袖代表張忠謀夫婦合影，接著與APEC代表團成員、總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄等人合影後，總統與張忠謀夫婦先行離開，隨後由龔明鑫、鄧振中、徐斯儉留在記者會現場回答記者提問。（編輯：蘇志宗）1111020