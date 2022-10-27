張淑芬APEC大展柔性外交 領袖禮物靈感取自筆下畫作

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台積電創辦人張忠謀（右）將代表台灣出席APEC經濟領袖會議，夫人張淑芬（左）將陪同。圖為兩人27日參加2022第20屆遠見高峰會，在台上展現夫妻鶼鰈情深。中央社記者郭日曉攝 111年10月27日

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（中央社記者曾智怡台北27日電）台積電創辦人張忠謀將在11月代表台灣出席APEC經濟領袖會議，夫人張淑芬也會陪同，大展「柔性外交」；她透露，今年致贈領袖們的禮物是「自己的畫作印成盤子、圍巾」，笑說「希望受歡迎」。

今年APEC經濟領袖會議將在11月18日至19日於泰國曼谷召開，張忠謀將第5度代表總統蔡英文、第6度代表台灣，擔任領袖代表出席APEC經濟領袖會議，夫人張淑芬也會全程陪同。

張淑芬投身藝術創作十餘年，作品更曾登上香港蘇富比與佳士得拍賣會。回顧2018年巴布亞紐幾內亞APEC高峰會，她以自己的畫作「喜悅」、「祝福」設計圓盤與花瓶，做為致贈各國領袖、領袖夫人的禮物，表達圓滿、平安的意涵。

張淑芬今天出席「2022第20屆遠見高峰會」，暢談做公益的心路歷程，並於會後接受媒體採訪。

談及今年APEC，張淑芬笑說，自己也有工作在身，媒體關心是否會像上次親自準備禮品，她回應，「今年禮物全部拿我的畫作去印盤子、碟子、圍巾」，風格或想傳達理念也都是從畫作萃取，「所以很難解釋」，但「希望是受歡迎的」。

今年APEC由泰國主辦，這也是繼2018年巴紐後，睽違3年，再次以實體方式舉辦經濟領袖會議，台灣也將組團前往泰國出席相關系列會議。（編輯：張良知）1111027