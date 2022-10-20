蔡總統宣布張忠謀任APEC領袖代表 盼傳達台灣3立場[影]

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2022亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議將在11月18日至19日於泰國曼谷舉行。總統蔡英文（中）20日上午宣布由台積電創辦人張忠謀（左）再度出任領袖代表。右為張忠謀妻子張淑芬。中央社記者鄭傑文攝 111年10月20日

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（中央社台北20日電）總統蔡英文今天宣布由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表，出席今年在泰國舉行的APEC經濟領袖會議。蔡總統說，張忠謀是無可取代的不二人選，希望向APEC成員訴求3項重要立場。

今年APEC經濟領袖會議11月18日至19日於泰國曼谷召開，蔡總統上午在總統府記者會宣布由張忠謀擔任領袖代表，張忠謀與夫人張淑芬也出席記者會。這是張忠謀第5度代表總統蔡英文、第6度代表台灣，擔任領袖代表出席APEC經濟領袖會議。

蔡總統致詞時表示，張忠謀自2018年到2021年，4度接受她委託擔任APEC領袖代表，向APEC成員傳達對促進區域繁榮發展的重要建言，為台灣發聲，提高台灣國際能見度，扮演恰如其分的角色，也獲得各國廣泛迴響，她要向張忠謀致上最深的感謝之意。

總統說，當前全球經濟正面臨重重挑戰，APEC成員有共同的責任，為疫後亞太區域開展經濟新局。台灣半導體產業，尤其是台積電，在國內與世界經濟扮演舉足輕重的角色，備受各方關注，此刻由張忠謀擔任APEC領袖代表，是無可取代的不二人選，這也是她第5度邀請張忠謀擔任領袖代表的最重要原因。

蔡總統說，當前全球經濟面臨巨大轉變，再加上美中競爭以及烏俄戰爭等變數，對亞太地區經濟帶來廣泛深遠的影響。在這樣複雜且敏感的情勢下，今年APEC會議能否在確保區域穩定、平衡及成長上，達成共識，對所有參與的國家都是很重要的任務。

蔡總統說，近來台灣在國際能見度大為提高，這次APEC會議中台灣的表現和立場，將會受到更多的關注。她希望張忠謀以及代表團成員，傳達給所有與會成員3個重要立場。

第一，向APEC成員訴求，必須正視區域內的意見分歧，努力在貿易自由開放與公平競爭之間，在供應鏈安全與效率之間，在經濟發展和包容永續之間，取得適度的平衡，進而發展出一個更前瞻進步、可以被共同遵循的經濟架構和規則。

第二，要讓各國更加重視台灣在全球產業供應鏈、尤其是半導體產業所具備的關鍵影響力；台灣也願意和區域夥伴合作，共同打造安全、可信賴、有韌性的產業供應鏈。

第三，要展現台灣在追求經濟永續發展的決心和努力，包括和全球同步因應氣候變遷，大力推動綠色轉型，同時大幅提升勞工福祉、婦女權益和對弱勢的照顧，努力追求社會的均衡發展。

蔡總統說，希望在APEC會議的過程中，透過分享「台灣經驗」，有助於APEC會員國在區域及全球的永續發展上，做出更多的貢獻。相信張忠謀一定能向國際社會清楚傳達，台灣願意積極貢獻能力，共同為了促進亞太區域的穩定繁榮努力。（編輯：翟思嘉）1111020