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APEC會習近平？徐斯儉：張忠謀會自然跟領袖們互動

2022/10/20 13:09（10/20 13:26 更新）
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總統蔡英文（右6）20日在總統府記者會宣布由台積電創辦人張忠謀（左6）擔任APEC經濟領袖會議領袖代表，並與出席記者會的團員合影。中央社記者鄭傑文攝 111年10月20日
總統蔡英文（右6）20日在總統府記者會宣布由台積電創辦人張忠謀（左6）擔任APEC經濟領袖會議領袖代表，並與出席記者會的團員合影。中央社記者鄭傑文攝 111年10月20日
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（中央社記者溫貴香台北20日電）台積電創辦人張忠謀將代表總統蔡英文出席APEC經濟領袖會議，可望與中國國家主席習近平同台。國安會副秘書長徐斯儉今天表示，在這樣的國際場合，相信張忠謀會以一貫的合乎禮儀的自然方式與各國領袖互動。

今年APEC經濟領袖會議11月18日至19日於泰國曼谷召開，蔡總統上午在總統府記者會宣布由張忠謀擔任領袖代表。這是張忠謀第5度代表總統蔡英文、第6度代表台灣，擔任領袖代表出席APEC經濟領袖會議。

蔡總統、張忠謀在記者會分別致詞後，先行離開，由APEC代表團成員國安會副秘書長徐斯儉、國發會主委龔明鑫、行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中回應媒體提問。

由於習近平可能出席APEC，關於張忠謀是否會主動與習近平接觸，徐斯儉表示，不知道習近平會不會主動接觸張忠謀，但張忠謀在APEC會議中有很多機會，會跟各國領袖很自然的互動，向來都是這樣，張忠謀非常有經驗。

徐斯儉表示，並沒有對任何一位領袖有特殊的假設，在這樣的國際場合，相信張忠謀就是以一貫合乎禮儀的自然方式與各國領袖互動。

若有機會與習近平接觸，是否設定可能談論的議題，徐斯儉說，領袖們在這樣的場合，主要還是圍繞APEC大會主辦國所設定的議題交換意見，這是非常自然，沒有什麼特別的態度，在這樣的國際場合，領袖們會以合乎禮儀的方式，對大家所關切的議題交換意見。

出席APEC會議是否會與美方進行台美貿易談判？鄧振中表示，他去參加部長會議，以過去經驗，如果時間方便，應該有機會談一下，不管會內或會外，他也期望能有機會與美方交換意見。（編輯：謝佳珍）1111020

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