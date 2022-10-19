歐商會主席：中國正遭遇完美風暴 業者忍耐度到極限

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（中央社記者林育立柏林19日專電）中共正在召開的20大攸關中國未來發展，歐盟商會主席伍德克直言中國經濟正遭遇完美風暴，呼籲當局及早結束清零政策，因為業者的忍耐度已到極限。

中國歐盟商會主席伍德克（Jörg Wuttke）接受德國「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問時表示，中國僅57%人口打追加劑，在人口沒有全面接種前，解封會造成醫療災難，因此研判最快明年9月中國國境才會開放。

這位代表1700家在中國歐商利益的專家期盼，中共在20大後能推動全民接種計畫，因為業者的忍耐度已到極限；他說，黨內確實有人希望藉由跟世界脫鉤，讓中國倒退回明朝的封閉，但也有決策者很清楚衰退的後果。

由於嚴苛的清零政策、美國的晶片制裁措施、中國與俄羅斯的同盟關係、政府無法駕馭房地產危機，伍德克認為，中國正遭遇完美風暴，需要清零結束的正面訊號。

但因為政府監控和粉飾太平的宣傳，僅有少數中國人知道外國人早已回歸正常生活，伍德克指出，中共不是不知道民間的反彈聲浪，問題是有沒有改變的意願。

伍德克還說，今年中國的成長動能已落後美國，中國有陷入「中等收入陷阱」的危險，「絕無可能」超越美國成為全球最大經濟體。

20大後，中共總書記習近平可望進入第3任；伍德克表示，對中共來說，穩定當然壓倒一切，這也是為何當初挑選習近平為接班人，但沒人料到他會成為獨裁者。

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伍德克指出，鄧小平時代是人民先富起來，但中國在習近平任內發生很大的改變，不僅對外強硬，中國變得更共產主義，亦即所有中國人也應該賺一樣多的錢，因此像阿里巴巴創辦人馬雲這些推動經濟前進的人才會被教訓。

伍德克在中國生活近30年，1997年出任全球化工龍頭巴斯夫（BASF）在中國的代表，2019年第3度連任中國歐盟商會主席，公認是歐洲最了解中國的業界人士。（編輯：陳惠珍）1111019