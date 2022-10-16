習近平20大報告自讚清零政策 外資超悲觀

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（中央社記者李雅雯上海16日電）中共總書記習近平今天在人民大會堂做20大政治報告，開場即提到COVID-19清零政策，直指疫情防控和經濟發展取得重大積極成果，強調「堅持動態清零不動搖」。

中共第20次全國代表大會今天上午開幕，習近平代表第19屆中央委員會向大會作報告，他在報告開頭即提到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策，對此表達肯定和堅持。

據新華網文字直播，習近平表示，「面對突如其來的新冠肺炎疫情，我們堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖」。

他說，「開展抗擊疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果」。

在中共20大召開前，人民日報、新華社等官媒接力捍衛清零政策，強調「躺平沒有出路，堅持就是勝利」，護航動態清零可持續且必須堅持，中國防疫專家也多次公開背書清零政策。

中共20大發言人孫業禮15日再次讚揚動態清零防疫方針符合中國國情、科學精神。外界對於中共20大會議後COVID-19防疫政策放寬或有所改變的期待碎一地。

國際投資人對於清零政策卻步，對於在中投資前景感到悲觀。華爾街日報日前引述多家法人分析，認為恐要等到明年第1季末甚至是第2季末，動態清零政策才會有所調整。

香港大正資本（Chartwell Capital）首席投資官陳惠仁（Ronald Chan）說，投資者對中國的前景感到不確定，部分原因是難以預測政府的動態清零政策會堅持多久，以及這項政策可能會造成多少經濟損失，人們對於投資香港和中國感到擔憂。（編輯：朱建陵）1111016