鄧小平繼承體制壽終 習近平開啟新王朝

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中共20大本月16日召開，本屆中共黨大會的主要意義，在於鄧小平建立的政治繼承體制正式壽終，進入一個以「新時代」為名、看不到終點的習近平王朝。圖為2008年北京一畫廊展示鄧小平油畫。（中新社）

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（中央社記者朱建陵台北8日電）中國共產黨第20次全國代表大會（20大）本月16日召開，預計將發表政治報告、討論黨章修改、選舉新一屆中央委員會委員及候補委員，而後隨即召開20屆一中全會，將讓新當選的中央委員選出新一屆中共中央領導層。

本屆中共黨大會的主要意義，在於鄧小平建立的政治繼承體制正式壽終，進入一個以「新時代」為名、看不到終點的習近平王朝。

所謂鄧小平政治繼承體制，主要的設計是「隔代指定接班」，鄧小平指定江澤民、胡錦濤2名先後上位的領導人，每人當政10年，胡錦濤的後繼者由江澤民「隔代指定接班」，也就是說，習近平上位的指定者是江澤民，習近平的後繼者，則由胡錦濤指定。事實上，2012年18大胡錦濤卸任時，確實依據舊有規矩指定了隔代接班人胡春華。

圖為2017年胡錦濤（前左起）、習近平、江澤民出席中共19大閉幕式。（中央社檔案照片）

秦始皇意圖千秋萬世的皇帝設計，到秦二世就告終，鄧小平的政治繼承設計，雖然解決了中共建黨以來困擾不已的接班人問題，還避免了在位者的影響力無限延伸，但無奈，這一設計也僅只維持了30年，到習近平10年任滿拒絕下台之後就將被徹底摧毀。

習近平20大拒絕下台，雖然要再過幾天、20屆一中全會後才能證實，但早已是路人皆知，吾人可以透過中共近年的黨政運作進一步論證，首先的證據，就是習近平在中共19大中沒有安排接班人。

20大原該是胡春華的登基大典，依胡錦濤、習近平的先例，18大即進入政治局的胡春華，最晚在正式上位（20大）的前一次黨大會，即2017年中共19大中，必須被安排為接班人，進入政治局常委圈，出任書記處常務書記，擔任中央黨校校長，而後在隔年出任國家副主席，繼而被任命為軍委副主席。

這些作為接班人的「標配」，根據鄧小平的政治繼承設計，被認定是胡春華在19大理應得到的頭銜，但最終一切落空，習在19大並未安排接班人，顯示習20大還不準備下台。此外，如果習近平20大繼續不安排接班人，不安排任何政治局常委、書記處常務書記的年輕繼位者，至少可以證明，習到2027年的中共21大還沒準備下台。

20大原該是胡春華（圖）的登基大典，但最終一切落空，習近平在19大並未安排接班人，顯示習20大還不準備下台。（中央社檔案照片）

除了未在19大安排接班人，習近平的許多作為，也都指向了他將繼續主政的結局。其一是2016年中共18屆六中全會，確立了習近平的「核心」政治地位。其二是2017年中共19大，「習近平新時代中國社會主義思想」被寫入黨章。其三是2018年3月，中國全國人大通過修憲案，刪除了國家正副主席連任不得超過兩屆的規定，為習近平的繼續掌權掃除了法律障礙。其四是2021年中共19屆六中全會通過「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，這是中共建黨百年以來的第3份歷史決議，使習近平的「核心」地位更加鞏固。

再有，從中共近年的政治話語中，也可以窺見習近平對權力的渴望，其中最為鮮明的就是「兩個確立」和「兩個維護」。「兩個確立」從黨的層面來看，確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。「兩個維護」是對中共黨員的要求，維護習近平黨中央核心、全黨核心的地位，以及維護黨中央權威和集中統一領導。

放大來看，在當代國家中，拒絕接受領導人任期制的例子所在多有，習近平並非第一人。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）自2003年出任總理，一直到2014年推動總統直選、擔任土耳其首任民選總統，至今已掌權19年，後面還不確定要掌權到什麼時候。

更神奇的是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），他在1999年被任命為總理，而後連選連任兩屆總統，到2008年該下台時，他安排了一個聽命的人當總統、自己出任總理，而後修改憲法，將總統任期改為6年，並在2012年、2018年又兩次當選總統，任期將到2024年為止。

和艾爾段、蒲亭相比，習近平掌權才只10年，還只是剛開始，不同的是，土耳其、俄羅斯並沒有國內御用學者吹捧自己的「連選連任」制度是「賢能政治」，是解決西方代議民主問題的良方，但中國確實存在這樣的吹捧聲音。

回到中國本身的視角，習近平戀權的結果，既沒有中國三千年來父死子繼、兄終弟及的封建傳承，也摧毀了鄧小平苦心創造的「隔代指定接班」制度，而習近平畢竟不可能千秋萬世，他的一意孤行，已經將中國政治繼承再一次引入混沌時代。（編輯：周慧盈）1111008