從高歌猛進到穩字當頭 內憂外患夾擊中國經濟

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原本隱藏在水面之下的各式問題，如爛尾樓及停貸情形浮出檯面，把中國本就疲弱的經濟走勢繼續向下拉扯。圖為福建省福州市興建中的房屋。（中新社）

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（中央社記者吳柏緯台北8日電）中國在過去10年間曾高歌猛進，試圖成為世界經濟規則的制定者。然而原本輝煌的經濟發展藍圖，卻因美中貿易戰、監管與疫情干擾而數次跌跤。「穩」成了關鍵字，經濟發展趨緩成了不得不面對的現實。

今年2月，中國國務院總理李克強發布今年的政府工作報告時，提及今年經濟成長目標定於5.5%左右。這個數字自然符合當時市場預期，一方面中國今年仍受疫情所苦，在全球已經逐漸開放，選擇與病毒共存時，仍選擇高強度管制，犧牲部分經濟活動以達到引以為傲的「清零」目標。

另一方面，中國也是藉由嚴格的防控措施，在2021年創造了GDP年增率8.1%，這種奇蹟般地數字。基期被墊高了，自然成長空間也被限縮。

隨著疫情發展、中國自身經濟政策、國際情勢變化等原因堆疊之下，此刻回頭看，符合期待的5.5%這個數字實在太過樂觀，現在3%到4%幾乎成了從投資機構到經濟學者間普遍的共識。這將是過去10年來，僅次疫情爆發的2020年，最低的數字。

然而，中國的經濟情勢其實並不是一直這樣灰頭土臉的，幾次重重的跌跤也只是這2、3年的事而已。

時間倒回10年之前，中共總書記習近平開始了他的第一任期時，剛躋身世界第2大經濟體的中國，形象不再只是在世界工廠裡穿著工作服的作業員，而是換上西裝，坐上會議桌成為了世界經濟規則的制定者。

於是各種關乎國際與中國自身經濟的策略，出現在世界舞台之上，橫空出世的絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路（ 一帶一路 一帶一路在其他國家進行的如何了？ 中國「一帶一路」計畫標榜將對沿線國家投資9000億美元，試圖讓菲律賓、越南等國彈性調整南海戰略，以爭取中方資金發展經濟。然而一帶一路發展至今，紐時就直指中國藉「一帶一路」的全球投資與貸款計畫，設下債務陷阱令一些國家上鉤。

斯里蘭卡：中國在斯里蘭卡投資工業區、提供2億5300萬美元資金協助建造機場、並在赫班托達港上也投資15億美元。眾多的基礎建設讓斯里蘭卡積欠中國數十億美元的債務。2017年12月斯里蘭卡用赫班托達港99年的承租權以換取中國免除11億債務，中國成功在印度洋拿下控制點。

馬爾地夫：馬爾地夫接受中國援助興建部分關鍵基礎設施，卻因此債台高築，讓中國成為主要債權人。未來若無法償還債務，中國可透過要求股權一步步掌握馬爾地夫資產。

尼泊爾：尼泊爾原是中國推動「一帶一路」其中一個主要結盟國家，但卻已一連收回兩個與中國企業合作開發案，並改採全球招標。

馬來西亞：前任馬來西亞首相納吉因涉嫌貪汙被捕後，所有中資項目都在重審，首相馬哈地上任後，擬推翻多項前任首相核定的建設，其中包括價值140億美元、已經動工的東海岸鐵路，其85%資金來自中國國有的中國進出口銀行；並取消中國承建、由吉隆坡到新加坡的新隆高鐵計畫。

泰國：泰中鐵路目前工程進度延宕，全長253公里的第一期工程原預計2021年通車，但據泰國媒體報導，2018年3月底僅完成試驗路段（長約3.5公里）7%的路基工程。

印尼：被視為「一帶一路」在印尼的指標、連接雅加達與萬隆的高速鐵路，原本將於2019年完工，因徵地、資金等問題延期。

菲律賓：除了大馬尼拉巴石河上的兩座橋樑已經動工之外，其餘中菲簽署的基礎設施等多項合作，仍是空中畫餅，這兩座橋樑是否為一帶一路的項目，也並不明確。 看更多 關閉 ）試圖創造全新經濟秩序、倡議並推動亞洲基礎設施投資銀行（亞投行），甚至在疫情爆發初期提出國內國際雙循環，藉此在美中對抗加劇的國際局勢之下，擴大自身內需。

與此同時，雖然經濟成長率不及2010年前動輒雙位數的盛況，但始終穩定徘徊在6%到8%之間。

崛起的大國好不風光，然而傾全國之力編織的中國夢卻從2018年起被現實的大浪拍醒。這大浪，最少包含美中貿易戰、COVID-19疫情與監管經濟。

2018年7月6日，美國宣布對價值340億美元的中國輸美商品徵收25%的額外關稅；中國商務部同日作出反制措施，對價值340億美元的美國輸華商品徵收25%的額外關稅，美中貿易戰正式打響。兩大經濟體的火車對撞，迫使產業鏈重整，一時之間，「重新布局產能」成了浪頭風尖上的議題，東南亞國家、中南美洲都成了在中國投資的企業，試圖分散風險而探詢的地點。

隨後，2019年底開始， COVID-19疫情從中國武漢爆發，並在極快的速度內席捲全球，高強度的防疫措施接連冒出頭來，經濟的成長反而因此被遏制。即便至今已經3年，元氣仍未恢復。

冰凍三此非一日之寒，中國經濟情勢降溫也絕非只是因為國際情勢與疫情而已，監管經濟是另一種緩慢卻長遠影響的關鍵。

中國近年來大規模、多領域的監管措施是從哪一個時間點開始，講法莫衷一是。有些評論認為應該是從螞蟻金融集團的首次公開發行（IPO）被中國官方喊停的2020年11月3日。

在此之後，網路金融、網路科技、叫車服務、遊戲產業、補教業、娛樂產業，以至於各領域的企業巨頭都壟罩在可能涉及壟斷的風險之中，一時間風聲鶴唳，深怕下一個被開刀的是自己。

然而，進一步爬梳這波監管經濟的脈絡卻不難發現，在網路產業人人自危之前，更早被中國政府盯上的要屬不動產開發商。

在馬雲重重摔倒並揭開了網路領域監管序幕前數個月，中國人民銀行和住建部監管部門於8月召開重點房地產企業座談會，會中提出俗稱「三道紅線」的監管要求，分別是「扣除預收款後的資產負債率大於70%」、「淨負債率大於100%」、「現金短債比小於1」，一旦超過就踩到「紅線」，未超過則視為達標。

三個標準都達標者，稱為綠檔，兩項達標為黃檔、一項達標為橙檔，均未達標則是紅檔。

這項措施於2021年1月1日起實施，著眼於長久以來眾多不動產開發商賴以生存「高周轉」、「高負債」和「高槓桿」的三高模式，嚴控用「小錢做大生意」的陋習，一方面改善對於社會產生的金融風險，另一方面則穩定樓市以確保經濟安定。

一時之間，降檔達標成房企必答題，只是超乎官方預期的，這道緊箍咒雖短時間內看似有效逼迫房地產企業面對表面上的問題，「中國不會再靠縱容房地產調控經濟成長」的市場期待視乎正在實現，但美夢卻醒得特別快。

短暫的歡愉後，緊接而來的是開發商的資金流動性不足、信用風險提升，投資者信心喪失、工程延宕、債務違約，原本隱藏在水面之下的各式問題，如爛尾樓及停貸情形浮出檯面，接著把中國本就疲弱的經濟走勢繼續向下拉扯。

中國的監管經濟某個角度和COVID-19疫情很相似，在過去2、3年間多點爆發，即便層層防堵、表態，但全新的疫情總會在意料之外的地方冒出來，造成產業快速限縮。下一個輪到哪個領域，哪間企業倒楣都沒有一個準。因此所有的分析都只能從過往的蛛絲馬跡中找尋任何跡象。可能涉及壟斷、可能存有金融風險、可能是在美中對抗之下的政治決定，也可能只是說錯了一些話。

事實上，過去3年間越發嚴格的多領域監管措施，不論目的為何，最終都造成了「壓制經濟成長」的結果，而疫情之下的經濟情勢本來就已經無法與疫情之前相比，這樣的壓力無疑是雪上加霜。

今年以來，曾經雷厲風行的相關監管政策強度似乎都有放鬆，原因無他，顯示中國政府在面對各種因素疊加對經濟所造成影響時，不得不作出一定程度妥協，而放鬆監管政策恐怕是唯一「操之在我」，不得不的選擇。

只是，不論是從宏觀的經濟數據或是民眾主觀的感受，即便中國試圖藉由鬆綁「力挽狂瀾」，然而對於已經冷卻了好一段時間的經濟情勢，這一些添柴加火的措施可能只是「退冰」，要升溫恐怕還得等上好一陣子。

對於許多人來說，20大自然是一個值得觀察，甚至是期待的時間點，或許在垮過這條線後，政治局勢穩定了，經濟領域也能看見一點曙光。然而隨著20大的腳步接近，這些盼望越來越顯得不切實際。

在美中關係持續緊張的背景之下，原本預計會放寬的防疫與入境管制措施，可能也會推遲到至明年春天以後。中國近期推出的諸多振興措施盼能刺激經濟，然而力道一直被認為遠低於歐美國家預期，效果不若理想。

至於監管經濟恐怕更不容樂觀。中國的監管經濟如同一輛單程列車，只能調整車速但無法變更方向，上了車就無法回頭。一般預料，在經濟疲軟的情形之下，往後中國官方或許仍會逐步鬆綁多領域的措施，藉由產業發展點燃經濟成長的動能，「但只是優化而不會消除」。未來當眼前的經濟困境消失，或是有了更適宜的手段，隨時都可以再度收緊。

與此同時，中國又再次面臨了全新的問題，全球化下的通膨問題隨著疫情趨緩而波及世界各國，中國卻置身事外，維持著低通膨率以及降息的空間。只不過這樣的優質表現是否只是另一個「泡沫」？

然而無論是監管經濟、疫後復甦、通膨問題等，這些幾度迴避的經濟考題，在度過20大前「穩」字當頭的政治氛圍後，未來仍將必須面對的課題。（編輯：朱建陵）1111008