小琉球保育新策7月上路 新增蛤板灣潮間帶收費

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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）屏東縣政府推動小琉球保育管制措施，包含新增蛤板灣潮間帶納管收取觀光保育費，每名遊客新台幣60元、劃設「龍蝦洞核心區」及保育示範區海膽恢復為保育對象，7月1日上路。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，為永續經營自然生態資源、提升民眾保育觀念，去年7月起杉福、漁埕尾與肚仔坪潮間帶收取觀光保育費，人潮轉移到免費的蛤板灣潮間帶，統計去年7月到11月，共2萬8123人進蛤板灣潮間帶，為杉福等3區潮間帶總進入人數4倍。

屏縣府說，民國113年委託國立中山大學研究團隊調查蛤板灣潮間帶生態，底棲生物密度呈下降情形。為維護生態資源，避免過多人潮持續破壞生態，蛤板灣潮間帶也納入收費範圍，以管制措施減少人潮造成的生態壓力。

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此外，屏縣府表示，為有效養護資源，增設「龍蝦洞核心區」，除當地居民及研究人員，其他民眾不得進入，另為避免民眾誤採海膽種類，而有破壞生態可能，將保育區內所有海膽種類納入保育對象，如果未來為維持生態平衡須移除，將採專案辦理，經申請核准才可採捕。

屏縣府說，近年氣候變遷、觀光興盛，導致琉球海域生物量衰減、漁業資源資源枯竭，滾動調整保育管制措施，違者可依漁業法開罰3萬元到15萬元。（編輯：李明宗）1140620