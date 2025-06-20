中職季中選秀名單出爐 180名球員爭取球團青睞

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（中央社記者楊啟芳台北20日電）中華職棒新人球員選拔會將於30日在台中舉行，今年共有180名選手報名參加選拔，其中高中應屆畢業生身分參加選秀的選手多達72人，包括江庭毅、王奕翔、曾偉喆、朱盟等人。

今年參與中職選秀會的180名選手中，有130名通過資格審查，以及50名經測試會推薦入選。依守備位置分別為投手86名、捕手27名、一壘手3名、二壘手9名、三壘手8名、游擊手12名、外野手35名。

今年透過高中應屆畢業生身分參加選秀的選手多達72人，包括平鎮高中的主戰捕手江庭毅、來自台東體中的游擊手朱盟。西苑高中的投手王奕翔在剛落幕的玉山盃賽事中表現亮眼，獲選大會MVP，帶領球隊奪下冠軍。

透過國手資歷參加選拔會的選手，包括國立體大投手曾偉喆，曾入選U18國家隊；來自普門中學的捕手張育豪，是今年高中生捕手中的熱門人選之一；外野手劉承佑畢業於穀保家商，擁有長程打擊能力，跑壘速度出色，守備範圍廣。

今年選拔會名單中唯一的旅外選手黃暐傑，透過聯盟推薦參加選秀，黃暐傑有美職大聯盟資歷，2023年接受肘部韌帶重建手術並進行復健，去年再度接受手術治療，不過近期已經恢復練投。

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中職新人球員選拔會將於30日晚間6時30分在台中頂粵吉品舉行，中職表示，今年選拔會現場也規劃30席限量入場席次，邀請球迷親臨現場。

「VVIP入場資格套組」每組新台幣1500元，內含2025 CPBL DRAFT選秀帽1頂、2025 CPBL DRAFT比賽用球1顆與入場資格券1張。入場資格套組將於今天晚間7時在中華職棒購物中心正式開賣。（編輯：龍柏安）1140620