韓準總理「中國清華」學歷惹議 如何完成學業遭質疑

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（中央社首爾20日綜合外電報導）韓國國務總理被提名人金民錫因為他的中國清華大學碩士學歷，遭到反對黨質疑，因為他求學期間在所屬共同民主黨擔任幹部，而且還競選公職，他昨天公開出入境與航班紀錄，反駁在野黨質疑。

「韓國時報」（The Korea Times）報導，金民錫聲稱自己擁有中國清華大學法學碩士學位，但反對黨國民力量黨議員質疑他是如何取得學位，因為該學位要求到校上課。

據報導，紀錄顯示，金民錫當年求學時擔任共同民主黨幹部，並在韓國競選地方公職，意味著他不可能參加該學位規定的課程。

韓聯社報導，金民錫昨天在社群平台發文，稱自己完成北京清華大學要求的全部課程與考試，並附上2005年2月19日至2018年1月12日間往返韓中兩國的出入境日期、班機編號和停留天數等紀錄。

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他表示，自己同時攻讀美國法學院的三年制博士課程與清華法學院的一年制碩士課程，清華所修學分獲美方認可。最高委員會議一週3次，為兼顧職務與學業，他每週請假缺席一次上午會議，搭乘中國國際航空的紅眼航班往返，長期租住學校附近的經濟型住宿，每週停留2、3天。

金民錫強調，北京清華大學並非輕易授予學位的學校，所撰論文從國際法角度分析脫北者問題，提出獨立而有深度的見解。他還表示，希望人事聽證聚焦於政策與願景，而非流於私事。（編輯：何宏儒/核稿：陳正健）1140620