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公務員新特殊查核辦法6日生效 政院5長列首波實施對象
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韓經濟持續下行 準國務總理：有如第2次金融風暴

2025/6/5 12:33
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（中央社記者廖禹揚首爾5日專電）韓國國務總理被提名人金民錫今天向媒體表示，韓國當前經濟狀況就如同面臨第2次亞洲金融風暴般的困境，他會將民生與統合的目標謹記在心。

金民錫今天首次前往設於金融監督院教育研修院的聽證會準備團辦公室，被媒體問及獲提名為國務總理的感想時表示深感責任重大，並表示「現在的狀況其實比亞洲金融危機時更困難」，指出28年前亞洲金融風暴發生時，整體經濟趨勢其實是上行，但現在世界經濟走向卻是下行沉滯。

「民生比當時艱困得多」，金民錫說，「更重要的是，美國、日本、中國、俄羅斯、北韓等國際環境複雜度增加了好幾倍」。

為了克服當前困境，金民錫表示未來施政重點「第1是民生、第2是民生、第3也是民生」，並表示在這次大選期間就已經跟總統李在明有過相關討論。

他提到，李在明昨天說「總統辦公室就像一片荒地，我連一隻可以用的筆都找不到」，但在百廢待興的狀況下，卻仍率先召集緊急經濟工作小組，正是為了盡快因應當前危機、將民生擺在第一。

李在明4日就職後發表的第1道行政命令就是成立緊急經濟盤點工作小組，在當晚就召集各部會相關負責人及工作人員。李在明競選總統期間就曾承諾將為改善民生編列30兆韓元（約新台幣6818億元）規模緊急預算，外界預期這將是工作小組的主要任務之一。

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對於將如何劃分總統與國務總理的職責，金民錫強調，憲法明確規定韓國是總統制國家、屬於政黨政治，他將依照共同民主黨的承諾、李在明的施政方向同心協力。

被問及獲知提名的時間點，金民錫表示，李在明事前並未跟他說過要他擔任國務總理，或告知即將提名的事情，「我只是覺得，無論被賦予什麼工作，我都會去做」。（編輯：陳承功）1140605

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