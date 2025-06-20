趙士強造訪國訓棒球場 提建議也稱讚環境大升級

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（中央社記者黎建忠台北20日電）中華民國棒球協會副理事長趙士強日前造訪國訓中心棒球場地，並針對全壘打牆、投手丘等設置提出專業建議，趙士強有感而發表示，現在國訓中心完全升級和40年前大不同。

趙士強是1984洛杉磯奧運台灣棒球代表隊成員之一，當年更隨隊一舉摘銅，如今睽違40年重遊國訓讓他感觸良多，尤其第3期改建計畫涵蓋的棒球場完工，更讓他有感而發，期許接下來入住的國手們，能在國際舞台上持續繳出精彩表現。

趙士強接受訪問時表示，之前國家棒球代表隊集訓時都沒有合適場地，國訓中心棒球場未來將列為一個很重要的訓練場地。他強調，未來U23與成棒隊可到國訓中心集訓，其他層級預計將與台南亞太國際棒球訓練中心合作。

趙士強也和國訓中心副執行長梁永斌一同巡視棒球場，趙士強針對投手丘、全壘打牆規劃等提出專業意見；梁永斌表示，接下來亞運培訓隊入住後，將規劃棒球場對面的重訓室提供給棒球隊專用，全力提供棒球隊最好的訓練環境。

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趙士強笑說，回想過去國訓還是軍營，睡覺是木板，訓練場地甚至不能稱為球場，如今因為政府重視與規劃，讓整體環境有很顯著的提升。

國訓中心第3期改建計畫自109年起執行，包括新建大門、射箭場、風雨投擲場、全區公共設施景觀與環場訓練跑道、場館間雨遮連通走廊以及改善棒壘球場，棒球場也即將在7月迎接名古屋亞運培訓隊使用。（編輯：龍柏安）1140620