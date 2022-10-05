分析：即使中國GDP超越美國 也只是贏了面子

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）德國之聲（DW）今天報導，中國經濟成長放緩，但中國專家學者仍堅信，2030年前中國肯定取代美國，成為世界第一大經濟體，而外國專家則懷疑，並說就算中國GDP趕超美國也只是面子贏。

報導說，過去數月中國至少45個城市因執行嚴格防疫封控使經濟受重創，一般估計，北京當局訂定今年經濟成長率目標5.5%恐落空。

儘管如此，中國與全球化智庫副主任高志凱仍堅信，2027年中國將趕超美國，躍升全球第一大經濟體。

他還說，全球第一大經濟體的寶座最晚2030年易主，而中國成為世界上最大的經濟強國，這是很正常的，因中國是個人口眾多的國家，中國人口是美國4倍多。

高志凱指出，無論美國人多麼不喜歡中國，無論他們多麼害怕中國，中國一定會在經濟上繼續發展，在經濟上超過美國。

高志凱的看法和中國國家電視台宣傳政府的觀點雷同，中國其他專家也對此深信不疑，不過外國專家則表示懷疑，或者修改對時間的預測。

甚至還有專家大膽預估中國經濟永遠不可能超美，北京大學光華管理學院金融學教授佩蒂斯（Michael Pettis）就是其中之一。

他說，回顧歷史，這種經濟模式總是最初可以帶動快速的經濟成長，但最終這些期待卻永遠無法實現，何況過去20年裡，中國不是第一個亟欲成為世界第一大經濟體的國家。

佩蒂斯表示，上世紀60年代期間，普遍認為到80年代蘇聯將成為世界第一大經濟體，後來每個人都覺得日本會在幾十年間超過美國，不過這些都沒有發生。

他分析，原因很簡單：不健康的經濟成長，而中國經濟也存在同樣的問題，經濟成長的質遠遠比GDP的總量更為重要，全球很多學者都在討論，全球各個經濟體之間的GDP排名究竟有多大的意義。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

佩蒂斯表示，當中國在字面上取代美國成為全球第一大經濟體，是否真的發生實質性改變？可能說到底中國只是贏了面子，這也正是中國追求的。

英國智庫經濟與商業研究中心（Centre for Economics and Business Research）預測，中國趕超美國的時間表可能會比預期的要晚，兩年前專家預測這時間點可能發生在2028年，但如今評估最快也要等到2030年。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1111005