2027台灣燈會在苗栗 縣府訪雪梨取經盼接軌國際

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）2027台灣燈會將在苗栗縣舉辦，縣府團隊日前赴澳洲考察，特別參訪雪梨燈光音樂節。苗栗縣長鍾東錦今天表示，盼汲取國際城市經驗，讓台灣、世界看見苗栗。

苗栗縣政府考察團6月8日至16日由秘書長陳斌山領軍前往澳洲參訪9天，參與局處包括工商發展、交通工務、農業、水利、消防、警察及文化觀光局等單位，考察重點除針對2027年台灣燈會，並涵蓋再生能源、農漁業推廣、永續城市、災害應變等領域。

考察團今天在苗栗縣府舉行記者會說明考察成果。文化觀光局指出，雪梨燈光音樂節（Vivid Sydney）5大燈區以雪梨歌劇院、海港橋等城市背景，透過音樂、光影、投影裝置傳達創意及理念，並結合AI（人工智慧）互動裝置及當地藝術，提升民眾參與度。

文觀局表示，2027台灣燈會在苗栗，可設定主軸為3C，包括creativity創意、connect連結、culture文化，將與企業、社區、藝術家合作策展，展現創意科技與文化藝術的連結，燈光作品與參與者的連結，讓苗栗燈會接軌國際，帶給遊客全新體驗。

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鍾東錦聽取簡報後指出，2027台灣燈會預計規劃在竹南運動公園、後龍高鐵站共設2大燈區，除視覺賞燈，希望也有音樂帶來聽覺饗宴，甚至有互動式的觸覺反饋，可吸引全齡化的民眾參觀。

他表示，縣府過去曾辦理民國百年燈會，此次觀摩國際城市後，各單位要全面動員，各自對應考察雪梨燈會音樂節活動期間就交通疏導、大眾運輸整合、志工招募、人流管制、緊急事故應變機制及處置措施、燈區周邊設施採用的優質工法等汲取經驗，轉化為未來籌辦燈會的養分，再度讓台灣、國際看見苗栗。（編輯：戴光育）1140620