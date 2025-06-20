日美菲第2度海防聯演劍指中國 模擬船隻碰撞人員落海

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（中央社鹿兒島20日綜合外電報導）日本海上保安廳今天與美國和菲律賓海岸防衛隊舉行聯合演習時，將模擬船隻碰撞事件。這場演習被視為日美菲3國展現團結對抗中國在主權有爭議海域的種種活動。

法新社報導，這是繼日美菲2023年在菲律賓舉行聯合海上演習後，3國海防單位第2次聯合演訓。這次演習16日起在日本西南外海展開，以今天的模擬碰撞、失火和人員落水達到最高潮，結束為期1週的演訓。

這次聯合演習共有數十人參與。儘管官方表示，這並非針對任何單一國家，但官員用辭卻與華府及其盟友間接指涉中國時常用的說法相同。

日本海上保安廳第10管區本部長大達弘明表示，這次演習旨在為「實際展現自由開放的」印太地區做出貢獻。

中國與其他在東海或南海主張擁有部分海域主權的國家之間關係緊張，已促使日本近年來深化與菲律賓和美國的關係。

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根據日本海上保安廳的說法，今天是日方連續第214天在中方稱為釣魚台列嶼的尖閣諸島附近目擊中國船隻航行。這種情況的最長紀錄是連續215天，發生在2023至2024年間。

東京大學經濟安全與政策創新計畫主任川井大介告訴法新社，中國「這種持續不斷的入侵行為，使得東海發生意外碰撞或對峙的風險升高」；另一方面，南海現在也被視為舉世最不穩定的衝突爆發點之一，「任何海上意外事件都可能升級為國界危機」。（譯者：何宏儒/核稿：張正芊）1140620