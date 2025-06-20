北市動物之家中繼園區改造貓舍 盼增互動促認養

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（中央社記者劉建邦台北20日電）因應動物之家改建，台北市動保處把浪犬貓安置中繼園區，因收容貓數量達370隻，改造2間貓舍，包含移鐵籠、增跳台，盼有意領養民眾與貓可近距離互動，提高認養率。

台北市動物保護處今天發布新聞資料指出，仍在改建的動物之家預定2027年完工、隔年啟用，因應動物之家改建，收容的動物已安置在北市內湖區安美街191號中繼園區。

動保處表示，中繼園區共收容1100隻動物，統計至5月底，收容貓達370隻，因活動空間需求大幅增加，著手改建貓舍，除移除鐵籠，並增加跳台等設隻，盼讓貓咪可自由活動。

動保處指出，經改造後2間貓舍，每間最多可收容約44隻貓，部分貓仍在貓籠適應環境，並由志工每天觀察行為與陪伴照護。

另一方面，貓籠外規劃開放式互動區，目前約20隻貓入住，貓咪都是已經志工長期陪伴，展現穩定特質，適合與民眾近距離互動。動保處表示，改造後貓舍也安排志工駐區服務，盼讓民眾與貓咪近距離互動，提高認養率。

動保處指出，為營造符合貓咪天性的生活環境，改造後貓舍互動區域內也設置多層跳台、貓抓板及躲藏空間，提供貓可探索、攀爬、休憩的行為需求。

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此外，每天安排志工駐區服務，引導參觀民眾進入前完成手部清潔與消毒，以及提供鞋套或拖鞋更換，降低病源傳播風險，守護貓咪健康。

動保處表示，為鼓勵市民親臨參觀與認養，設有動物認養便民服務計程車，提供免費短程接駁服務，凡2人同行參訪或當天完成認養，可預約園區至捷運南港展覽館站、南港站及東湖站雙向接送，且認養成功的民眾，可享寵物終身免費狂犬病疫苗接種、寵物保險補助及定期健檢等福利。（編輯：戴光育）1140620