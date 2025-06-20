許家印「前妻」丁玉梅 被曝斥資19億在倫敦買房

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（中央社台北20日電）彭博社今天報導，中國恆大集團創辦人許家印的「前妻」丁玉梅，在恆大貸款違約9個月後，斥資4980萬英磅（約新台幣19億元）購入倫敦33間房產。

恆大爆發債務危機後，2023年傳出其創辦人許家印與妻子丁玉梅離婚，外界質疑兩人可能是「技術性離婚」，許家印藉此轉移財產，並讓丁玉梅獲得恆大的巨額分紅。

彭博今天報導，根據今年1月一份法庭文件，丁玉梅在倫敦高級住宅項目泰晤士城擁有33間房產，但文件沒有註明購買時間。

綜整英國土地註冊處文件的數據，這些價值4980萬英鎊的豪宅是在2022年9月購入，正是中國當局要求許家印動用其個人財產償還債務近一年之後。

報導說，丁玉梅透過5家英屬維京群島的公司持有這些房產。根據法庭文件，丁玉梅已聘請仲量聯行（JLL）擔任租賃和管理代理。68歲的丁玉梅與2名孩子和2名孫兒則住在價值540萬英鎊的豪宅。

報導提到，恆大於2023年8月提交的文件中，不再將丁玉梅列為許家印的配偶，目前不知兩人何時離婚。

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報導指出，上述英國房產只是丁玉梅在全球超過3.5億美元（約新台幣103億元）資產的一部分，這突顯了清盤人難以全面掌握許家印及其親信持有的資產，以及對在不同司法管轄區取得資產控制權的障礙。

恆大集團2009年在香港上市，許家印一度是中國首富，但2021年開始出現資金流動性問題，2024年初香港高等法院頒令恆大清盤。2023年華爾街日報曾報導，中國當局調查許家印是否試圖在公司財困時將資產轉移海外。（編輯：陳鎧妤/楊昇儒）1140620