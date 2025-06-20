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彭博：軟銀孫正義尋求與台積電在美建兆元級AI產業園區
首頁 / 娛樂

紀錄片「看不見的國家」 上映7天票房破千萬

2025/6/20 16:07（6/20 16:46 更新）
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紀錄片「看不見的國家」在台上映一週，票房已突破千萬大關，已返美的導演葛靜文（右）得知後相當開心，也感謝台灣民眾支持。（海鵬影業提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年6月20日
紀錄片「看不見的國家」在台上映一週，票房已突破千萬大關，已返美的導演葛靜文（右）得知後相當開心，也感謝台灣民眾支持。（海鵬影業提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年6月20日
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（中央社記者邱祖胤台北20日電）紀錄片「看不見的國家」上映一週，票房突破千萬大關，已返美的導演葛靜文得知捷報後開心驚呼Wow，並感謝台灣民眾的支持。

根據海鵬影業新聞稿，美籍導演葛靜文以她分別待過兩岸的經驗，並貼身採訪前總統蔡英文，記錄台灣從威權體制走向民主轉型、性別平權、同婚合法，以及追求台灣人身分認同的發展過程。

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新聞稿指出，「看不見的國家」自13日上映以來即掀起討論，上映首週末即熱賣新台幣480萬元，第4天更在平日週一賣出100萬元；因民眾觀影需求熱烈，許多人反映買不到票，放映戲院也從原本的65家增至74家。

紀錄片在社群平台Threads上的相關討論已累積百萬瀏覽數，其中收錄韓國女團TWICE台灣成員周子瑜2016年被迫錄製道歉影片的片段、看到「花媽」陳菊重回當年監禁處聊心路歷程、台灣選手在奧運奪金於會場強忍淚水看著會旗冉冉升起，都令觀眾止不住淚水。（編輯：張雅淨）1140620

葛靜文
看不見的國家首映遇地震 呂雪鳳喊要動了預祝大賣
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