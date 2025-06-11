「看不見的國家」將上映 導演哽咽喊話台灣不孤單

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（中央社記者王心妤台北11日電）紀錄片「看不見的國家」將在台灣上映，電影已在多國放映，導演葛靜文哽咽表示，最想對台灣說「謝謝你們，你們並不孤單。」她也說，得知家鄉洛杉磯目前狀況，或許想搬來台灣。

導演葛靜文（Vanessa Hope）、製片馮賢賢、泰德霍普（Ted Hope）、主角之一的民進黨立委吳沛憶今天出席「看不見的台灣」記者會。葛靜文表示，因為求學來到台灣，曾萌生拍攝已故前總統李登輝就職典禮的想法，發現台灣即將選出首位女總統後，就開始聯繫台灣製片人馮賢賢，也開始拍攝前總統蔡英文的畫面。

美國移民暨海關執法局（ICE）掃蕩非法移民引發的抗議活動入夜後情勢惡化，搶劫和破壞行為重創洛杉磯，市中心部分地區也開始實施宵禁。葛靜文表示，飛來台灣過程都在想著警車、軍隊或是街頭抗爭的影響，讓這次來台灣變得更有意義，她也表示，想要搬來台灣。一旁的吳沛憶則邀請她住在選區萬華、西門附近。

「看不見的國家」已經在義大利、波蘭等地放映過，葛靜文表示，收到許多觀眾的回饋，但沒有收過壓力或威脅，但目前的確不會去中國、香港等地。葛靜文期待透過這部片讓更多人看到台灣民主自由的可貴，還有對抗極權威脅的樣態，「獨裁很可怕，而民主為什麼重要，從美國現在的樣子就能理解。」

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吳沛憶表示，紀錄片拍下她10年的成長，就像初期拍攝她是個幕僚，到現在成為立委，電影不只是展現台灣的民主，也是讓女性故事被看見，「女性過去很容易變成一個隱形角色，但現在讓大家看到台灣女性的力量，從總統、民意代表到民間的社會力量、公共領域學者，都是台灣改革很重要的力量。」

「看不見的國家」將於13日在台灣上映，葛靜文受訪最後哽咽表示，最想對台灣觀眾說「謝謝」，還有希望台灣知道自己並不孤單。（編輯：林恕暉）1140611