「看不見的國家」映後座談 聚焦台灣等議題

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（中央社記者王心妤台北16日電）美籍導演葛靜文執導紀錄片「看不見的國家」今天在台北放映並舉辦映後講座，與會者對台灣是否是國家等議題進行討論，中研院社會所研究員吳介民表示，此議題取決於人民認同。

台大歷史系教授周婉窈、中研院社會所研究員吳介民、經濟民主連合智庫召集人賴中強及台大社會所碩士生黃種賢今天出席映後講座，並針對「台灣是不是國家」、「如何向國際表達我們捍衛民主、主權的決心？」等議題進行討論。

紀錄片「看不見的國家」（Invisible Nation）由美國籍導演葛靜文（Vanessa Hope）耗時7年拍攝製作，闡述前總統蔡英文執政8年期間，推動民主轉型、性別平等、同性婚姻合法及強化身分認同等歷程。紀錄片分享台灣鞏固民主及追求經濟發展的成功故事，也將台灣面臨的政治處境，搬上國際舞台。

吳介民表示，台灣是否是一個國家，取決於每個人決定是不是個國家，或是當外敵入侵後，人們做了什麼才決定這是不是個國家，但那一天來臨之前要做好準備。

他也以民意調查為例，過往調查民眾想法時會給出希望統一、獨立或維持現狀的三分法選項，但他過去提出新問法：將來台灣會成為什麼狀態？從西元2000年之後期望獨立都高於統一，而2020年獨立的聲音更是達到最高點。

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賴中強同意吳介民的看法並表示，台灣是否是國家，若以「人民、土地、有效統治的政府、對外交涉的能力」的國家4元素來看，最直接表現就落在COVID-19疫情期間，只有台灣的國民能夠返台。

黃種賢以個人經驗為例，小時候參加野百合復育的科學競賽，最後抱回「台灣鄉土獎」，被表揚時覺得拿鄉土獎很不好意思，但長大後覺得這個獎比金獎更好，因為是對追求自身根本的肯定，未來能努力的方向，就是啟發更多年輕人的台灣意識。（編輯：黃名璽）1140316