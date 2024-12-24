「看不見的國家」作曲家許瑋珊 獲SCL提名新秀獎

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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）紀錄片「看不見的國家」講述台灣民主發展歷程及國際處境，該片作曲家許瑋珊近日獲得美國作曲家及作詞家協會提名「大衛拉克辛新秀獎」，她說很榮幸被提名，也期盼在獎項票選過程中讓台灣被看見。

美籍導演葛靜文（Vanessa Hope）執導並從去年開始在世界各地放映的紀錄片「看不見的國家」（Invisible Nation），講述台灣民主發展歷程及當前國際處境，包括台灣人民如何形成自我國家認同，爭取並捍衛民主的過程。

片中內容涵蓋前總統蔡英文的執政之路、香港「反送中」運動和俄羅斯侵略烏克蘭戰爭對台灣的影響，以及台灣在同性婚姻上的努力、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間對國際的貢獻。

這部紀錄片的作曲家許瑋珊稍早於臉書發文寫道，十分榮幸「看不見的國家」配樂獲得美國作曲家及作詞家協會（The Society of Composers & Lyricists，SCL）提名「大衛拉克辛新秀獎」（David Raksin Award for Emerging Talent）。

貼文指出，SCL的獎項是由從事影視配樂與詞曲創作的協會會員中，具投票資格的所有業界同行共同投票選出，其中包含電影、電視和遊戲等原創配樂和原創歌曲、新秀獎等8個獎項。

來自台灣的許瑋珊表示：「到現在還有點不敢相信，我們一個小小的獨立電影，一部關於台灣民主紀錄片的配樂，能夠在眾多好萊塢片中被看見、聽見，並獲業界同行的認可與支持！」

許瑋珊還說，「獲得提名，對我而言是極大的肯定與鼓勵」，以「看不見的國家」配樂入圍，讓這次入圍有了更深的意義。

她也提到，其他獎項入圍者有漢斯季默（Hans Zimmer）、艾爾頓強（Elton John）等享譽國際的知名音樂人，「希望大家投票時，可以看見台灣！」

美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）的網站報導，SCL各獎項的提名完整名單於12月18日公布，頒獎典禮預計明年2月12日在美國洛杉磯舉行。（編輯：陳彥鈞）1131224