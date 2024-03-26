「看不見的國度」捷克巡迴 維特齊到場挺台灣民主

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（中央社記者林尚縈柏林26日專電）講述台灣民主發展歷程與國際處境的紀錄片「看不見的國度」近日在捷克眾議院首映，隨後於各城市巡迴播放。捷克參議院議長維特齊、友台眾議員艾克斯納接連出席映後座談，與觀影民眾針對台灣議題進行熱烈討論。

由美籍導演葛靜文（Vanessa Hope）執導的「看不見的國度」，透過追蹤蔡英文總統的競選與執政之路，記錄了台灣在反送中運動、新冠疫情、烏俄戰爭等重大國際事件背景下的處境，以及這座小島上的人民如何在這些挑戰中找到自己的位置和認同。

「看不見的國度」近日在捷克巡迴播映，22日的首映會上，眾議員艾克斯納（Martin Exner）與查理大學國際研究所學者謝納科娃（Jana Sehnálková）共同擔任映後座談嘉賓，向觀眾介紹了過去8年台灣的國際經濟政策、近年來台捷關係的發展，以及未來美國總統大選對兩岸局勢可能的影響。

艾克斯納是捷克「市長與獨立人士黨」（STAN）的成員，年輕時曾參與反對蘇聯的絲絨革命，是堅定的反威權主義者。他在個人Facebook上分享觀影心得，強調這部電影與捷克人的深刻共鳴，艾克斯納表示，「台灣，面對威權國家企圖控制的小型民主國家，對捷克來說是一大啟發。」

捷克參議長維特齊（Miloš Vystrčil，另譯：韋德齊）23日在庫倫洛夫（Český Krumlov）的當地劇院放映結束後，與觀眾就俄烏戰爭、印太戰略議題以及他與台灣互動的心得進行了交流。

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維特齊特別指出，台捷兩地在民主發展的歷程中有許多相似之處，例如年輕人在其中的關鍵角色。他在社群媒體平台X推薦這部電影，認為「它能引發我們對於自身及當前面（對國際政治態度）的深入思考。」

維特齊是首位在立法院演講的非邦交國議長，2020年率90人代表團訪台時，曾效仿冷戰時期美國總統甘迺迪「我是柏林人」（Ich bin ein Berliner）的經典宣告，在台灣立院留下「我是台灣人」的著名發言。（編輯：陳慧萍）1130326