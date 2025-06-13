蔡英文推薦紀錄片看不見的國家 盼團結展現台灣韌性
2025/6/13 13:45（6/13 14:03 更新）
（中央社記者溫貴香台北13日電）前總統蔡英文今天表示，「看不見的國家」今天在台灣上映。這不是一部關於她的紀錄片，而是一部關於台灣的紀錄片；希望在當前變化萬千的國際局勢中，朝野能團結一致，人民能展現韌性，繼續跟政府一起穩健前進。
蔡英文在臉書發文表示，「看不見的國家」今天在台灣上映，邀請大家走進電影院，一起觀看這部極具意義的紀錄片。「這不是一部關於我的紀錄片，而是一部關於台灣的紀錄片」。它描繪了台灣如何從一個曾經被忽視、被打壓的「看不見的國家」，一步一步走向世界的舞台。
蔡英文說，靠著對民主價值的堅持、對自由多元社會的珍惜，以及在科技與經濟實力上的努力與突破，讓世界終於開始看見台灣。
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她感謝導演葛靜文（Vanessa Hope）與團隊，拍出這樣一部動人的作品。讓台灣的故事，不再只是被遺忘的一角，而是被真實地記錄下來，傳遞出去，擺脫被忽略與掩蓋的宿命。這部片也讓更多人認識台灣，一個小小多山卻美麗而強韌的國家。
蔡英文表示，曾經在世界上「看不見的國家」，「反而讓我們看見自己」，看見台灣人民的勇氣，更看見民主台灣的堅韌。謝謝台灣人民過去8年跟她一起努力，也希望在當前變化萬千的國際局勢中，朝野能團結一致，人民能展現韌性，繼續跟政府一起穩健前進。（編輯：萬淑彰）1140613
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