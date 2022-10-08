習近平王朝登場 修改黨章強化統治正當性

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中共20大將是習近平開啟新集權王朝的一次大會，除打破傳統延展第3任期，為強化統治權威及正當性，黨章更成為政權維穩工具。圖為習近平3月11日在北京出席中國全國人大會議閉幕式。（中新社）

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（中央社記者唐佩君台北8日電）中共20大將是習近平開啟新集權王朝的一次大會，除打破傳統延展第3任期，為強化統治權威及正當性，黨章更成為政權維穩工具，外界預料包括「兩個確立」、「五個自信」都可能列入黨章。

中共第20屆全國代表大會將在10月16日於北京召開，會期約一週，代表大會結束後，新一屆中央委員會將舉行第一次全體會議，屆時將從中央委員會中選出25名政治局委員，及政治局7名常委。

若無意外，最受關注的還是今年69歲的習近平，20大上將打破先前江澤民及胡錦濤做滿兩屆總書記卸任的傳統，加上2018年修憲取消了國家主席和副主席任期限制，推升習近平成為繼毛澤東以來中共最有權勢的領導人。

中共20大除習近平可望打破「連任不超過兩屆」的最高層領導接班制度外，中國官媒新華社9月初預告習近平親自主持中共中央政治局會議，討論了擬提請19屆七中全會討論20大的3大重點，即20大報告、中紀委報告及黨章修訂等草稿。

由於「中國共產黨黨章」規定黨員的權利和義務、黨的組織方式等內容，被視為中共核心文件，五年一度的中共黨代會，有修改黨章慣例，本屆將如何配合習「個人終身制」強化統治權威及正當性量身修改受到更高度關注。

新華社沒有說明黨章將具體進行哪些修改，但綜合國內外媒體以及學者看法，咸認中共20大修黨章，目的就是成為習近平政權維穩的必要工具，且中共將依此推動未來5年政局發展。

前「南華早報」總編輯王向偉接受媒體採訪時表示，20大估計會要把「兩個確立」寫進黨章，以進一步強化習近平在黨內的領導地位。

在2017年的中共19大上，「習近平新時代中國特色社會主義思想」已寫入黨章，成為中共行動指南，習近平也成為繼毛澤東、鄧小平之後，名字寫入黨章的中共領導人，但這顯然還不夠。

20大的黨章可能更進一步擴展至「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位；及確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」，也就是所謂的「兩個確立」。

總部設於美國並關注中國民主運動的「北京之春」月刊榮譽主編胡平受訪時則說，預料中共20大修訂黨章時，將進一步凸出「習近平思想」。

胡平說，「習近平新時代中國特色社會主義思想」，名稱很長，他認為20大可能把中間文字去掉，直接變成「習近平思想」。若真如此，那習近平就和毛澤東思想並駕齊驅了，且習還強調「新時代」做為自身和過往領導人「改革開放」的時代區隔，顯然他覺得自己超過那個時代了。

香港明報則指，近年中共黨內密集宣傳學習的做到「兩個維護」，也相信將寫入黨章。「兩個維護」是指「堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位」，「堅決維護黨中央權威和集中統一領導」。

此外，香港星島日報近期另點出，可能納入黨章的還有「全過程人民民主」及「五個自信」。

星島日報分析，19大之後，習近平高調批評西式民主，指「民主不是裝飾品，不是用來做擺設的」，認為中式的「全過程民主」是「過程民主與成果民主」的統一，也是「程式（序）民主與實質民主」的統一。 預料「全過程人民民主」，也將寫入黨章。

其它還包括將「歷史自信」寫入黨章，如此一來19大時的「四個自信」（道路自信、理論自信、制度自信、文化自信）將擴大成「五個自信」，以強化中共話語體系。既是對中共百年歷史的自信和高度認同，也是為建構一套數代人為民族復興而奮鬥的歷史合法性敍事。

此外，「堅持敢於鬥爭」、「堅持自我革命」、「紮實推進全體人民共同富裕」以及「實現祖國完全統一」，也都可能列入黨章。

中共自1921年成立之後，先後制定、修正過19次黨章。中共的指導思想隨時代更迭冠名。從馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、三個代表、科學發展觀，到2017年的「習近平新時代中國特色社會主義思想」都被確立為黨的行動指南。

除了高捧新時代的習思想外，外界關注20大黨章修改是否可能恢復黨主席制，對此國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢分析，習近平上台後，總書記權力擴增，所有政治局委員跟政治局常委要跟他述職，另一為可針對政治局會議與常委會有議事決定權，兩項權力已大的不得了。

王信賢認為，習近平已是總書記、國家主席與中央軍委主席「三位一體」，以及10幾個小組長，權力已夠大，如果要恢復黨主席制，需要修改「中國共產黨章程」與「中國共產黨中央委員會工作條例」當中所有涉及總書記的權力，「這茲事體大，也沒有必要」。（編輯：朱建陵）1111008