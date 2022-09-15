中共20大修黨章 港媒分析可能加入「實現祖國完全統一」

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中共20大將修改中國共產黨章程，港媒分析，可能會加入「實現祖國完全統一」字眼。圖為2017年中共19大在北京人民大會堂舉行閉幕會。（中新社）

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（中央社記者張謙香港15日電）中共20大將修改中國共產黨章程，有香港媒體分析，經修改的黨章可能會加入「實現祖國完全統一」的字眼。

中共第20次全國代表大會將於10月16日在北京召開。星島日報今天刊文分析這次黨章的修改將會有哪些內容。

首先，「兩個確立」被視為新時代最重要的政治成果，並且寫入中共第三份歷史決議，進入黨章應無疑問，以提升中共總書記習近平的地位。

「兩個確立」是指「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。

其次，「全過程人民民主」相信也將寫入黨章。

文章表示，中共19大之後，習近平高調批評西式民主，指「民主不是裝飾品，不是用來做擺設的」，認為中式的「全過程民主」是「過程民主與成果民主」的統一，也是「程式（序）民主與實質民主」的統一。

這一理念還引入香港，香港「完善選舉制度」其實就是告別西式民主。再者，8月30日的中共政治局會議公布20大日程時，強調「動員全黨全國各族人民堅定歷史自信、增強歷史主動」。

文章表示，19大將「四個自信」（堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信）寫入黨章，20大預料將「歷史自信」寫入黨章，變成「五個自信」，以強化中共話語體系。

最後，文章指出，「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」總結出十大經驗，其中「堅持敢於鬥爭」、「堅持自我革命」可能列入黨章。

其他列入黨章的新理念、新思想或新戰略，可能包括「紮實推進全體人民共同富裕」，以及「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務」。

文章表示，目前的黨章有「完成祖國統一」的字眼，但只是寥寥帶過。（編輯：周慧盈）1110915