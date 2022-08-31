紐時看20大：習近平邁入第3任 汪洋接總理機會高

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（中央社台北31日電）中共20大10月16日將在北京登場。紐約時報今天發表評論說，從自身積累的權力及黨內的大力宣揚政績都暗示，中共總書記習近平有很大可能藉由中共20大而贏得第3個5年的總書記任期。

除分析指中共20大將讓習近平「在中國最高領導人的位置上再坐5年」外，這篇由資深的紐時首席中國記者儲百亮（Chris Buckley）執筆的文章還提到，現任中國全國政協主席汪洋及國務院副總理胡春華是下任國務院總理的可能人選，而汪洋出線的概率「大得多」。

文章形容，中共的全國代表大會是「每5年舉行一次的精心編排儀式」，讓約2300名代表聚集在一起，他們「很少表達不同意見（如果有的話）」。而20大將在國內經濟成長放緩、與外國（尤其是美國）關係不斷緊張下，揭示中國的總體政策方向和下一個領導班子陣容。

這篇文章指出，雖然官方並沒有對中共20大是否將延長習近平任期作明確表示，但他積累的權力及中共對他政績的大力宣揚都暗示，習近平有很大可能贏得第3個中共總書記的5年任期。在他之前，中國似已確定了最高領導人掌權10年的模式。

但文章提到，現年69歲的習近平即使有把握連任，他的野心也將在中共20大面臨嚴峻考驗。這包括：他能在多大程度上，把自己的人馬安插到下屆領導班子？以及人們最關心的─他是否會在20大釋放繼任者的訊號？還是推遲到以後再決定？

文章說，習近平的接班人目前顯然還沒出現。許多專家認為，習近平將不會在中共20大確認接班人，這讓他能在未來幾年保持自己的影響力。

儘管習近平要求穩定，但中共20大召開前的這一年對中國來說頗為艱難。不穩定的局面引發了人們對習近平權勢已經遭到削弱的猜測，這可能會使他的政策容易受競爭對手的挑戰。其中包括嚴厲的疫情清零政策，以及支持俄羅斯的立場，前者拖累了中國經濟，後者則不必要地激怒了美國及其歐洲盟友。

但追蹤中國政策制定的策緯諮詢公司政治分析師羅傑（Trey McArver）認為，習近平或多或少地經受住了上述風暴，中國官媒明顯在為他的第3個任期做準備。

至於未來的領導班子，文章引述羅傑的看法指出，習近平過去10年的成功，部分得益於他「贏得支持、拉攏人的能力」。因此，他會提拔那些表現出忠誠和有提拔價值的官員。

未來的中國國務院總理人選，是外界最矚目的中共未來人事焦點。文章指出，從往例暗示，下任總理可能是現年59歲的胡春華或67歲的汪洋。在進入中央領導層前，胡、汪與習近平的關係都不特別密切，但兩人都已把自己「塑造成有管理中央政府經驗的忠誠副手」。

羅傑分析，「只有汪洋和胡春華有（擔任總理）必需的履歷」，而且汪洋顯然是兩人中資歷更高的那位，「所以我們認為汪洋的概率要大得多」。（編輯：邱國強/周慧盈）1110831