港媒：習布局涉台人事 重福建經歷更重政治忠誠

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（中央社台北19日電）中共即將在今秋召開20大，領導人習近平力拚3連任，香港媒體就涉台領域人事的可能變動預測，其中國台辦主任的人選側重政治忠誠，軍方改組可能拔擢曾與他在福建共事的死忠將領。

香港南華早報（SCMP）報導，其中在共軍最高決策機制中央軍事委員會的改組，因已有4人達到屆退的68歲，而依據往例，他們將在今秋卸任。

中央軍委主席習近平可望續任，目前萬眾矚目的焦點都放在誰被相中而晉身軍方的決策圈，如此即可看出共軍與亟欲實現現代化目標的動向。

上回軍方的權力結構改組是在5年前。專家分析，這回習近平可說取得更有利的地位，且更有經驗調動這些將領，而他很可能會找兼具實戰經驗且對他死忠的人選。

中共中央軍事委員會由7人組成，當中包括習近平，副主席許其亮和張又俠最老，20大揭幕時兩人將高齡72歲，國防部長魏鳳和則將是68歲。

因20大何時開幕還沒宣布，因此參謀部參謀長李作成屆時將是68或69歲，端視這項會議的開幕日而定，只有政治工作部主任苗華和專責中央軍委紀律檢查的張升民2人還沒到屆退年紀，足以留任。

至於中央軍委新人選的物色，通常被相中的解放軍將領須符合以下條件，包括身兼中央委員會委員與候補委員身分，戰區或軍種的指揮官，並具備作戰經驗。

分析人士說，估計這次習近平還是會拔擢曾經與他共事過的將領，像是曾經效力於第31集團軍的多名軍官曾被提拔至中央軍委會。第31集團軍是第73集團軍的前身，駐紮在福建，1985年至2002年共17年，習近平的從政生涯在此度過。

由於眼下中央軍委會只有2個將領未達到屆退，苗華與張升民被看好有機會更上層樓，其中苗華更是公認的習近平死忠，1999年是第31集團軍政治工作部的主任，那時習近平是福建省長兼預備役高砲第一師政委。

張升民與苗華系出同源，也是從政工體系獲得賞識而步步高升，他曾經在解放軍總政治部歷練數年，之後轉任二砲部隊也就是如今的火箭軍政委，直到2015年改調中央軍事委員會訓練管理部首任政治委員，並於2017年晉升中央軍委會委員。

但國立新加坡大學東亞研究所客座資深研究員李楠（音譯，Li Nan）表示，上述兩人不太可能都晉升副主席，因為這違背至少得1人來自於陸軍的傳統。

他預測，副主席很可能由陸軍司令員劉振立上將搭配苗華，張升民可能將失之交臂，因他的職掌一直是負責領導紀檢部門。

何況劉振立晉升副主席將延續陸軍將領占缺的傳統，而且他即將58歲，也就是說在68歲退休前他還可以幹滿2任。

劉振立1983年從軍，之前在已被撤銷的北京軍區任職長達數十年，2015年7月擔任武警部隊參謀長，6個月後調升陸軍參謀長，2017晉升中央軍委會委員，2021年再晉陸軍司令員並晉階上將。

劉振立是解放軍中少數曾實際經歷槍林彈雨的高階將領，1980年代的中越邊界軍事衝突期間他人就在最前線，因曾36度擊退來犯的敵軍而獲頒一等功勳，中央軍委會現任副主席張又俠也曾打過中越戰爭。

香港軍事評論員梁國樑也說，劉振立確實是副主席的大熱門，並看好另個解放軍將領林向陽有機會。

林向陽上將是東部戰區司令員，習近平在福建期間，他也是第31集團軍的幹部，也曾經當過中部戰區司令員。

梁國良指出：「劉振立與林向陽兩人都是習近平最信任的解放軍明日之星，而且林向陽指揮的東部戰區，主要的任務就是收復台灣」。

他說，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，東部戰區在台灣附近展開實戰整備的軍演，「所有的這一切將使得林向陽的功績再添一筆，更別提他來自於習近平的權力根基福建」。

李楠分析，上述的優勢可能會給予林向陽勝過劉振立的優勢，「劉振立的唯一缺憾就是他不是來自於東部戰區…通常，那些將領們獲得（晉升）較佳優勢，即因他們可能非常了解習近平」。

李楠還說，除了有可能晉升副主席，林向陽也被看好可望取代李作成接總參謀部參謀長。

中共決策機制中央政治局由25名委員組成，現任中央軍委會副主席許其亮與張又俠是當中唯二的軍方代表。排名第一的副主席許其亮專責提供戰鬥部隊情報的軍備與戰略支援部；張又俠主責軍方的政治工作、研究部門、反貪腐與後勤補給。

至於誰將接替魏鳳和擔任國防部長，李楠說目前還看不出端倪，雖然海軍司令員董軍上將被看好，但也可能是個比較默默無名的人選。

若魏鳳和卸任，當前中美軍事關係處於棘手時刻，繼任者可說接下燙手山芋。

至於國台辦主任的人選預測，誰來接劉結一？南早點名現任外交部次長謝鋒和馬朝旭被看好，中共中央對外聯絡部部長助理兼辦公廳主任郭業洲也有可能，而現任國台辦副主任陳元豐也有機會。但對台事務的決定權還是掌握在習近平手中，因他是中共中央對台領導小組的組長。

南早訪問研究中國政治的專家薄智躍指出：「想要找個理想的人選，可從被點名的人當中看看他們是否具備曾在外交部歷練並在涉外事務部門任職，而且最好是曾經在福建省待過」。

習近平的從政生涯當中的17年在福建省度過，「但真的沒有符合這般資歷和經驗的人選，所以真的很難很難找」。

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而中國旅美政治學家王飛凌則不認同根據官員資歷猜任命，並說：「我認為政治決定或許比專業考量更重要」。中共會考量這個獲任命官員的政治屬性，但也會評估是否被黨內領導階層信賴。

王飛凌指出：「國台辦主任的人事任命並非是根據某個人號稱台灣通的專家，或者某人對於處理台灣有若干不錯的想法，或者跟（台灣總統）蔡英文或某些人有獨特的交情。」（編輯：曹宇帆/邱國強）1110819