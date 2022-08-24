港媒：中國三位一體領導體制不會變
2022/8/24 09:57（8/24 10:19 更新）
據分析，中共20大之後，中國仍將維持三位一體的領導體制。圖為中國國家主席習近平。（中央社檔案照片）
（中央社記者張謙香港24日電）據分析，中共20大之後，中國仍將維持三位一體的領導體制，即如今的總書記、國家主席和軍事委員會主席集於習近平一身。
隨著20大舉行的時間臨近，中共高層的人事變動備受關注。
星島日報今天刊登分析文章指出，台灣一家媒體近日在報導中引述消息人士指出，「李上習不下已成定局」，即總理李克強在20大後可能會更上層樓接總書記，主管黨政；習近平則仍掌國家主席與軍委主席，主管軍權。
文章指出，2018年中國全國人大會議修憲，刪除國家主席「連續任職不得超過兩屆」的規定，是為最高領導人長期執政鋪路，也是維護「三位一體（中共總書記、國家主席、中央軍委主席由同一人擔任）」的領導體制。
而全國人大常委會法工委主任沈春耀當時也解釋，這是健全國家領導體制的重要舉措，有利於維護以習近平為核心的黨中央權威和集中統一領導。
文章指出，事實證明，黨政軍「三位一體」是成功、有效、至關重要的體制，有利於中共和中國長治久安。（編輯：曹宇帆）1110824
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