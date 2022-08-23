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媒體報導買通島內軍政高層 洪秀柱辦公室喊告

2022/8/23 14:07（8/23 14:21 更新）
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前國民黨主席洪秀柱（圖）辦公室23日表示，聯合報系記者李京倫於報導中刊載內容直指「洪秀柱等人向習誇口，已買通島內大批軍政高層」等，此一內容可謂空穴來風、荒謬至極，將採取法律途徑捍衛。（中央社檔案照片）
前國民黨主席洪秀柱（圖）辦公室23日表示，聯合報系記者李京倫於報導中刊載內容直指「洪秀柱等人向習誇口，已買通島內大批軍政高層」等，此一內容可謂空穴來風、荒謬至極，將採取法律途徑捍衛。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北23日電）媒體報導稱前國民黨主席洪秀柱買通台灣大批軍政高層，洪秀柱辦公室今天表示，空穴來風、荒謬至極，對洪秀柱潑盡髒水，報導前也未盡查證之責，有違基本新聞倫理，洪辦對此嚴正譴責，也將採取法律途徑，遏制此歪風。

前國民黨主席洪秀柱辦公室今天發布聲明指出，昨天聯合報系記者李京倫於報導中刊載的內容，直指「洪秀柱等人向習誇口，已買通島內大批軍政高層」云云，雖在新聞發布後旋即撤稿、但今已被新頭殼記者洪翠蓮援引相關內容，部分不肖人士也在網路上含沙射影，洪辦將採取法律途徑捍衛。

洪辦表示，此刻正值兩岸危機一觸即發的當下，如此完全沒有根據，完全不負責任，完全傷害兩岸信任的報導，完全令人無法忍受。

洪辦指出，此一內容可謂空穴來風、荒謬至極，這種悖離事實、無中生有的惡意指控，不但對洪秀柱潑盡髒水，在發布此報導前也未盡查證之責，有違基本新聞倫理，媒體歪風墮落至此，令人憤怒，更是台灣的悲哀，洪辦對此嚴正譴責，也將採取法律途徑，遏制此歪風。（編輯：翟思嘉）1110823

（圖取自facebook.com/ChuChuPepper）
（圖取自facebook.com/ChuChuPepper）
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