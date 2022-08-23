鄧小平冥誕中國網友緬懷 並藉此宣洩不滿習近平

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中國網友相繼在社群媒體貼文緬懷已故中共領導人鄧小平，並抨擊現在當家的習近平（圖）施政簡直就是在開倒車。（中新社）

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（中央社台北23日電）8月22日是已故中共領導人鄧小平118歲冥誕，中國網友相繼在社群媒體貼文緬懷他力主改革開放，並抨擊現在當家的習近平施政背離鄧小平路線又獨尊毛澤東思想，簡直就是在開倒車。

美國自由亞洲電台（RFA）報導，中國微博與微信湧現網友謳歌鄧小平的貼文：「緬懷鄧公，青史留名！」並讚揚鄧小平不搞姓社姓資的爭論，不搞個人崇拜，藉機暗諷習近平反其道而行。

也有網友說，鄧沒有什麼高深思想，卻是「最節制」的領導人。他對內說不爭論，對股市說先不要動它；對外說不出頭，韜光養晦；對港說一國兩制，對台說一中各表，「鄧從來沒有把自己當過偉人，貴有自知之明」。

網友「時代牛人」發文說，鄧小平「接地氣，知道普通百姓的所思所想」，「知道貧窮不是社會主義，知道姓社姓資是無聊的爭論」。

時代牛人的貼文說，鄧小平在中美建交談判期間，「雙方談判幾次遭遇『談崩』的時刻，都是他力挽狂瀾，果斷拍板，推動中美兩國迅速建交」，鄧小平「不認為自己是個偉人，也不希望人民崇拜他」。

網友「先知書店」說，1980年鄧小平接受義大利記者訪問，反思中共政治體制的弊端，官僚主義、權力過分集中、家長制等，當時這篇報導引述鄧小平聲稱「誰不改革誰下台」、「凡是和美國搞好關係的國家，都富起來了」等。

中國網友的發帖顯然把矛頭指向習近平摒棄韜光養晦，對美國和西方大搞戰狼外交，推動獨裁和個人崇拜。

美國「北京之春」雜誌榮譽主編胡平說，習近平相當程度改變鄧小平路線，並浮現回歸毛時代的跡象，因此不難理解民眾因不滿現實而緬懷鄧小平。

旅美經濟學者程曉農則說，網友的貼文顯示對於中國經濟前景的絕望，對中國真正的前景沒信心，但又不得不把希望寄託於政府，所以開始懷念改革開放，以為有了改革開放，中國經濟就可以起死回生。

儘管北戴河會議後，中國國務院總理李克強則視察經濟發達的深圳，並聲稱「中國開放還要繼續往前推進，黃河、長江不會倒流」，同時藉著向鄧小平銅像獻花表態：一定堅持改革開放。

但程曉農指出，當前談改革開放已時過境遷，因中國經濟走上邪路，從中央到地方，離開房地產就活不下去，這個時候空談改革開放已無濟於事，好比「抽鴉片抽到一定份上，再談找醫生治病，晚了，也沒用了！」

固然堅持改革開放是鄧小平畢生的不世之功，但33年前鎮壓六四民運並下令開槍的也是鄧小平。

旅美時事評論員橫河指出，鄧小平的改革開放就如清末洋務運動，只著手經濟體制改革卻不改政治體制，因中共內部早就認知，一旦政治體制改革，共產黨就要垮台。

他說，所以當前習近平開倒車就是保政權統治，而不能讓經濟改革走向中共所擔憂的失控局面，硬是扭曲市場經濟迎合當道的制度，這一切並非習近平個人選擇，而是黨內集體共犯結構朝此方向前進。

橫河指出，所以共產黨現在走在絕路，為什麼讓習近平一意孤行？即因沒人能收拾這個局面，也沒人能改變當前態勢。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1110823