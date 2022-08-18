北戴河集會後 李克強習近平分頭南北巡重點各異

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（中央社台北18日電）北戴河集會後，中國國務院總理李克強前往深圳視察，行程包括召開「經濟大省會議」、巡視創業園區，並向鄧小平銅像獻花，期間並強調「改革開放」，使這一行程被部分人士戲稱為「南巡」。

中共現任及離任高層每年例行的「北戴河集會」日前結束。在中共7名政治局常委中，李克強是會後最先被官媒及網友公布行程的一人；相形之下，中共總書記習近平前往遼寧省視察的行程之後才公布。

兩人視察的地點和內容也大相逕庭。習近平是就近前往離北戴河不遠的遼寧錦州視察，其中包括參觀國共內戰主要戰場之一的遼瀋戰役（遼西會戰）紀念館及東湖森林公園。新華社報導，紀念館行程是習近平為「回顧東北解放戰爭歷史和遼瀋戰役勝利進程」，而他在森林公園則再度強調「共同富裕」的遠景。

至於李克強的深圳行，新華社今天發布了他此行的綜合報導總稿，並以「李克強在廣東考察：在改革開放上勇於探索，為穩經濟促發展注入新動力」。而其中的「改革開放」及「穩經濟」，被認為是中國當今亟待執行的理念及政策，也使李克強的行程與習近平出現對比性。

李克強視察期間表示，廣東及深圳是中國「改革開放的前沿」，依靠改革開放發生了翻天覆地變化，廣東是第一經濟大省，深圳已發展成國際化大都市，要繼續發揮改革開放引領作用和經濟挑大梁作用，為全國發展作更大貢獻。

根據報導，李克強在深圳考察期間，專程前往蓮花山公園瞻仰鄧小平銅像並敬獻花籃。但報導又強調，李克強希望廣東官員在「以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下」銳意進取，改革創新，推動發展不斷邁上新台階。

相較於李克強被部分中國內外網友戲稱「南巡」的深圳行，習近平在參觀遼瀋戰役紀念館時強調，「紅色江山是千千萬萬革命烈士用鮮血和生命換來的」，「絕不允許江山變色，要確保紅色江山後繼有人、代代相傳」等。

隨後，習近平在參觀瀋陽一家機器人工廠時則說，必須走自主創新之路，「只爭朝夕突破『卡脖子』問題，努力把關鍵核心技術和裝備製造業掌握在我們自己手裡」。

央視今晚的新聞聯播，則以頭條大篇幅報導習近平的遼寧行程，提到包括上述行程在內的所有視察內容，也使今天的新聞聯播延長為35分鐘，較既定的時間多出5分鐘，符合中共慣有的宣傳模式。

根據外媒報導，有中國網友反映，李克強前往深圳視察時，最先在網路上流傳的與民眾互動的畫面，卻出現無法轉發的狀況。但實際上透過其他間接方式，李克強這些畫面在一定程度上仍能轉發及播放。（編輯：邱國強/張淑伶）1110818