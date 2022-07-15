中共雙標不得妄議中央 只可大肆吹捧習近平領袖

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（中央社台北15日電）不得妄議中央是中共黨規，但20大即將於今秋揭幕前夕，各方拍馬現任領導人習近平「領袖」的呼聲高漲無人制止。學者說，這番勸進符合「聖上的心理意圖」，若勸進國務院總理李克強恐怕不行。

美國之音（VOA）14日報導，隨著20大的揭幕日益迫近，中國官媒、基層組織甚至黨機器，尊奉習近平領袖並力拱他3連任的呼聲大行其道，猶如駛入快車道及油門踩到底的跑車，上不封頂的飛快向前推進。

自己人捧還不夠，官方喉舌人民日報早在2014與2015年的報導，就找俄羅斯人背書，意圖以「出口轉內銷」替習近平打造眾望所歸的形象，即使俄語領袖和領導人都是同個詞彙，但官方傳聲筒的翻譯卻是選擇領袖這個字眼。

不過根據2015年10月公佈經修訂的「中國共產黨紀律處分條例」第46條第2款規定，「妄議中央大政方針，破壞黨的集中統一」將予以處分，最高可以開除黨籍。

像是公安部前副部長孫力軍被控受賄、操縱證券市場、非法持有槍枝，近期法院一審開庭他當庭認罪，而兩年前他落馬接受調查，公安部發布的聲明就批評他對黨員幹部「妄議中央大政方針、陽奉陰違」。

報導說，最高領導人的稱號，還有最高領導人是否打破2任下台的慣例拚3連任，當然是中共中央的大政方針，而吹捧習近平領袖的聲浪，頗有向中央施壓的架勢，這種「妄議中央大政方針」居然可以大行其道。

中國事務專家高新說，因為這符合現在「聖上的心理意圖」，當前中國憲法已取消國家主席最多連2任的規定，卻沒有刪除國務院總理等官員連任一屆的規定，而且習核心的地位也已明確寫入黨章。

高新表示，雖然還需要在中共20大上走個過場才能確定習近平連任，但現在已營造習近平連任的前景，每個宣傳部門和省級官員都看在眼裡，心知肚明。

美國俄克拉荷馬中部大學歷史學教授、國際研究中心主任李小兵說，當前的勸進也不是什麼新方式，往昔各個朝代的帝王，還有毛澤東、鄧小平主政時都如此，所以不准妄議中央還是勸進，都是為了保證習連任。

報導指出，若勸進的對象改為即將卸任的國務院總理李克強，促使他更上層樓，中共可以接受嗎？

李小兵表示，恐怕不行，現在提李克強，很明顯是反對習近平，會被打成反中央、破壞黨的團結，所以這種勸進大概就真的是「妄議中央」。

香港明報12日報導，回顧中共黨史，目前只有毛澤東及華國鋒被稱領袖，其中毛被稱為「偉大的領袖和導師」，華國鋒曾短暫獲封「英明領袖」。

而已榮膺「黨的核心」、「軍隊統帥」頭銜的習近平，一旦20大領袖加身成真，如此習就算日後卸任，只要他活著，影響力將持續獨步全中國。

另有政治觀察人士分析，習近平一旦領袖稱號加身，搭配之前確立的「核心」地位，將來即使不擔任國家主席、總書記，仍可比照創造核心一詞的「普通黨員」鄧小平，與聞並拍板國政和黨務。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110715