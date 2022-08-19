外商稱中國不會V型復甦 並下調經濟成長預期

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（中央社台北19日電）北京當局近日公布的7月中國經濟數據非常難看，外商包括高盛投顧與野村證券紛紛調降中國經濟成長預期，據中國媒體報導，摩根士丹利的專家更斬釘截鐵表示，下半年中國經濟不會V型復甦。

據自由亞洲電台（RFA）18日報導，由於需求疲弱、動態清零防疫政策帶來的不確定性、房地產行業萎靡不振以及最近的限電措施帶來的衝擊，高盛集團和野村證券又調降中國經濟成長預期。

美國知名投顧公司高盛原預估今年中國經濟成長率3.3%，如今預測降至3.0%，而日本券商野村證券則由3.3%下修至2.8%，15日中國公布7月經濟數據不如預期後，渣打隔天從預測年增4.1％大幅調降至3.3％。

另據中國媒體財新網報導，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強17日在中國人民大學主辦的中國宏觀經濟論壇（CMF）表示：「7月經濟數據已經驗證了下半年不會出現V型復甦。」

邢自強說，拖累經濟增長的主要原因包括疫情和防疫策略對經濟特別是消費的影響，房地產下行的溢出效應和出口即將面臨拐點等，預估中國今年第3季的經濟成長率介於2.5%至3%之間，第4季稍好些但還是難提振。

摩根士丹利並預測，一旦秋冬疫情復發，中國各地又再度採取靜態管理而衝擊產業鏈，將對今年下半年和明年的經濟增長造成2個百分點的衝擊。

若是今年底房地產銷售沒回穩，對於經濟的衝擊更將高達3至4個百分點，而下半年外需放緩幅度若超過預期，對經濟衝擊將超過1個百分點。

野村證券中國首席經濟學家陸挺也提到房市恐將不利於中國經濟。他說，當前疫情尚未結束，宏觀政策不但不存在過度刺激的風險，反而存在寬鬆力度不足的問題，房地產板塊可能出現螺旋式下行。

專家們更警告，房市不佳的效應將外溢至其他產業。邢自強說，如果無法破除房地產預期轉弱、流動性趨緊的惡性循環，今年底房地產銷售年減幅可能介於40%至50%，對建築業、家電業等產業外溢效應難預料。

上海財經大學校長劉元春表示，受到內需不足、高溫天氣導致對高耗能工業限電、房產深度調整與民間投資積極性弱等因素交互影響，導致原本疲弱的預期未緩解反而更沉重。

此外，中國當局雖訂定今年經濟成長率的目標是5.5%左右，但根據德國之聲（DW）上月28日的報導，中共領導人習近平召開中共中央經濟會議一再強調要穩經濟，卻絕口不提要達標。

國務院總理李克強則是這項會議召開前一週，在世界經濟論壇（WEF）表示，中國將「爭取全年經濟發展取得比較好的成績」。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1110819