彭博：中國開發商證券市值蒸發2.7兆 房地產榮景不再

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（中央社北京12日綜合外電報導）彭博報導，中國房地產開發商的股價和美元債券今年已暴跌至少900億美元（近2.7兆台幣），而隨房市泡沫破裂和債務危機加深，又可能使問題惡化。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）估計，中國建商自今年初以來的股價已下滑550億美元；另據彭博債券指數，此一產業的美元票據也下跌逾350億美元。經過這樣的市值蒸發後，建商股價已來到10年最低點，而中國垃圾美元票據的價值也掉落到歷史新低。

就比較長期而言，中國人口老化以及政策轉變，試圖將不動產重新界定為某種公共財，意謂房地產榮景可能已成過去。

法國外貿銀行（Natixis SA）高級經濟師吳卓殷說：「當局的救市措施是挽救房市和家戶信心，而非開發商。既然政策不可能大改，開發商營收快速成長和高度槓桿操作的黃金時代恐怕已結束。」

當前的政策是由政府設立的基金協助購買未完工的爛尾樓，並完成後續建設。

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中國建商今年因政府限制繼續貸款和一年來的房市低迷，而陷入困境。這導致前所未見的資金危機，相關風險正蔓延到金融體系，也威脅到社會穩定。

彭博行業研究估計的中國開發商股價今年已下挫27%，2021全年下跌34%。高收益美元債券的麻煩更大，開發商仍主導此一市場，借款人離岸債券違約已達創紀錄的288億美元，而違約方幾乎完全是開發商。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110812