更多編輯台推薦新聞：
美國發現冰河時期88個人類腳印 揭北美最早原住民生活
科技

美國發現冰河時期88個人類腳印 揭北美最早原住民生活

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

大學分發入學放榜 網路查詢看這裡
生活

大學分發入學放榜 網路查詢看這裡

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室
政治

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

彭博：中國開發商證券市值蒸發2.7兆 房地產榮景不再

2022/8/12 23:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京12日綜合外電報導）彭博報導，中國房地產開發商的股價和美元債券今年已暴跌至少900億美元（近2.7兆台幣），而隨房市泡沫破裂和債務危機加深，又可能使問題惡化。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）估計，中國建商自今年初以來的股價已下滑550億美元；另據彭博債券指數，此一產業的美元票據也下跌逾350億美元。經過這樣的市值蒸發後，建商股價已來到10年最低點，而中國垃圾美元票據的價值也掉落到歷史新低。

就比較長期而言，中國人口老化以及政策轉變，試圖將不動產重新界定為某種公共財，意謂房地產榮景可能已成過去。

法國外貿銀行（Natixis SA）高級經濟師吳卓殷說：「當局的救市措施是挽救房市和家戶信心，而非開發商。既然政策不可能大改，開發商營收快速成長和高度槓桿操作的黃金時代恐怕已結束。」

當前的政策是由政府設立的基金協助購買未完工的爛尾樓，並完成後續建設。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中國建商今年因政府限制繼續貸款和一年來的房市低迷，而陷入困境。這導致前所未見的資金危機，相關風險正蔓延到金融體系，也威脅到社會穩定。

彭博行業研究估計的中國開發商股價今年已下挫27%，2021全年下跌34%。高收益美元債券的麻煩更大，開發商仍主導此一市場，借款人離岸債券違約已達創紀錄的288億美元，而違約方幾乎完全是開發商。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110812

彭博
中國半導體業掀「芯風暴」 投資缺監督貪腐孳生 傳印度擬排除中國平價手機進入市場 小米恐受創
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族