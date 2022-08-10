中國爛尾樓餘波 體質欠佳房企恐倒一片

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（中央社台北10日電）中國房地產業吹逆風，爛尾樓事件重擊市場信心。業內人士認為，官方基本上採「救項目不救企業」路線，經營不善、資不抵債的房產公司恐將退場。

據第一財經報導，先前市場盛傳籌組國家級紓困基金救房市，直到現在仍沒有官方消息證實；從地方政府所作的來看，則是採「救項目不救企業」路線，以有限資金開槓桿、篩選符合條件公司，防守系統性風險底線。

國務院參事、國務院發展研究中心金融研究所名譽所長夏斌於日前舉辦的2022年博鰲房地產論壇上表示，必須分類處理好當下的爛尾樓、斷貸問題，先由央行及其他金融機構拿錢救助是必須的，但要有代價，不能浪費金融資源。

他表示，選擇怎樣的救助方式，不能以頭部企業、非頭部企業劃分，不能以國有、民企劃分，應秉持市場原則，在守住保交樓、穩社會前提下，重組轉型一批房產公司，破產（淘汰）一批早已經營不善、資不抵債的房產公司。

河南省鄭州市日前推出「鄭州市房地產紓困基金設立運作方案」，由中心城市基金下設專門的地產紓困基金，規模暫定人民幣100億元（約新台幣440億元）。中國華融與陽光集團簽署「紓困重組框架協議」，資產管理公司（AMC）正式進場紓困地產行業。

一名業界人士表示，這筆紓困基金對於紓困對象要求較高，例如，要求項目公司債權債務關係清楚、不能有查封或凍結等情形、內部不能存在股東間的糾紛擔保等，「換算下來，資產肯定要超過負債」。

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「那些賣完的、已經清盤的項目，或者資不抵債的項目，大多是不符合要求的」，他說，依照這個標準篩選下來，能夠符合條件申報紓困者不多；加上基金額度本身也不大，需要看看實際落地情況。

地方政府所採策略依循「救項目不救企業」原則。報導指出，無論是房企或機構人士，均有觀點認為目前能拿出來的紓困基金規模有限、門檻較高，實際能發揮多大作用尚待觀察。若沒有更加系統性的解決方案，在房地產市場復甦緩慢的情況下，困難房企將會處於失血狀態，交付樓房問題也難解決。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110810