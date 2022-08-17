重慶擴大限電至24日 華東製造業開工日減半

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（中央社台北17日電）中國重慶市今天起至24日擴大限電範圍，當地的汽車、半導體等產業都將受到影響。此外，沿海的浙江與江蘇省一些製造業者表示，目前處於「一半開工、一半停工」狀態，還沒有完全停產。

近日四川限電衝擊台資電子廠，但其他省市也都受到限電影響。

一名浙江的紡織業台商告訴中央社，已收到限電通知，他的工廠一週開工3天或4天，但通告上未說明限電原因。由於受到疫情影響，訂單減少，所以這名台商認為，當前產能縮減的影響沒那麼大。

重慶市昨天晚間發布有關擴大工業企業「讓電於民」的緊急通知，從17日零時到24日夜間12時，啟動「有序用電一級方案」，後續限電將根據氣溫變化和供需狀況調整。

科技行業媒體「快科技」指出，重慶幾十家半導體企業都將受到衝擊。

另外，財聯社報導了南京市經濟技術開發區內幾家企業的狀況。南京熊貓電子股份有限公司的員工表示，約一週前開始，部分產線輪流間歇運轉，「公司沒有整體停產，目前是一半開工、一半停工的狀態」。

多家電力自動化領域企業表示，公司被要求注意節約用電，控制總負荷，為此執行分時供電政策，部分工作日會提前下班，但不會整體停產。

徐州工業園區相關人士表示，有不少企業已經接到限電通知了，預計將會執行輪流錯峰生產用電。

報導說，今年限電與去年9月中國多地爆發的限電原因有區別。由於6月以來疫情總體可控後的復工反彈強勁，再加上近期的高溫天氣因素導致用電需求加大，以及新能源電動汽車的保有量增加很快，燃油價格暴漲致使電動化出行新常態化，也提高了用電需求。

而在去年8至9月，多地限產限電措施，主要是因用電需求大增疊加電煤供應緊張，出現了供電缺口，以及多地受到「能耗雙控」政策影響。

綜合整理有關各地的限電資訊，浙江省從8日起多地啟動C級限電措施，其中部分企業6時至夜間12時連續停產，寧波、溫州、衢州等地企業收到通知實行「停三開四」，台州部分地區規模以上企業連續停產5天。

四川省發布的擴大工業企業限電措施，則從15日凌晨至20日，對四川電網有序用電方案中「所有工業電力用戶」實施生產全停（保安負荷除外）。

此外，安徽、河北、江蘇、廣東等地用電緊張，多地啟動限電，要求工業企業錯峰生產、保障民生用電，並發布節約用電倡議書。（編輯：張淑伶）1110817