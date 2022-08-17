中國供電吃緊 四川擬開民生限電第一槍

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中國近期用電量大增，四川供電商已發通報，若無法緩解供電壓力，只好民生限電。圖為四川電力工人於電塔上施工。（中新社）

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（中央社台北17日電）中國近期熱爆，用電量大增，江蘇等省市下令貿易工業區廠商放高溫假、讓電於民，儘管如此，中國供電仍然吃緊；四川的供電商已發通報，若還是無法緩解供電壓力，迫不得已只好民生限電。

中國媒體澎湃新聞今天報導，四川達州電力集團有限公司16日下午發布「有序限電預告」，若經採取一切措施仍無法緩解供電壓力，打算對供電區用戶實行有序限電，每條線路的限電時間將持續約兩個半小時。

達州電力集團有限公司指出，7日以來，受到極端異常高溫天氣和全省供用電日趨緊張等多重因素影響，儘管已採取工業戶停產等措施，達州主城區地方電網仍無法負荷、供電短缺。

四川省副省長羅強也坦承，四川遭遇60年一遇的極端高溫，全省最大用電負荷創歷史新高，平均降雨量又比常年同期大減51%、水電站蓄水位創歷史同期最低位，各大流域來水銳減，影響水電廠發電。

四川是中國水電第一大省卻電力供應吃緊，這是因為四川面臨著棄水與缺電的隱憂。

棄水專指在水電站發電能力下可用來發電卻因各種原因導致實際未用於發電的水量。

四川省能源局有關負責人解釋，四川棄水主要發生在汛期，缺電主因是先天不足，一邊棄水一邊又缺電，這種矛盾反映出四川電力供需結構性問題。

同時因近年來四川用電負荷高速成長，以往四川「豐餘枯缺」的電力供需，正快速惡化為「豐枯均缺」。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110817