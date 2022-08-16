四川限電 分析師：iPad組裝台廠恐受影響但衝擊有限

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熟悉蘋果產業鏈的天風國際證券分析師郭明錤表示，中國四川省臨時限電恐影響鴻海、仁寶的iPad組裝，但組裝廠彈性生產排程有助降低衝擊。圖為iPad。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者吳家豪台北16日電）中國四川省發出工業用戶限電令，熟悉蘋果產業鏈的天風國際證券分析師郭明錤表示，臨時限電恐影響鴻海、仁寶的iPad組裝，但組裝廠彈性生產排程有助降低衝擊。

中國浙江、江蘇等省分15日陸續傳出因連續極端高溫天氣，電力供需吃緊，為緩解用電缺口、確保電網安全及民生用電需要，針對貿易區工業企業統一壓降電力負荷；四川更擴大工業企業讓電於民、放高溫假，時間從8月15日至20日。

郭明錤在社群平台推特（Twitter）發文表示，四川臨時限電，可能影響鴻海成都廠及仁寶重慶廠的iPad組裝產線，雖然目前難以評估影響程度，但如果8月20日可以結束限電，影響應該有限。

郭明錤認為，iPad組裝廠的彈性生產排程，應該有助於降低限電衝擊，但仍須觀察未來數個月若再發生類似事件，是否影響蘋果在旺季期間的新產品出貨。

鴻海向中央社記者表示，四川限電目前影響不大。仁寶表示，相關資訊還不是很清楚，無法回應。

根據國外科技網站及媒體的預測，蘋果可能在今年9月舉辦的秋季發表會推出多項新產品，包括iPhone 14系列、採用自研晶片M2的iPad Pro、搭載10.5吋更大螢幕的第10代iPad、第2代AirPods Pro無線耳機等。（編輯：趙蔚蘭）1110816