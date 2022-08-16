四川限電令衝擊台廠 林伯豐：這6天總會過的

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中國四川省因氣溫飆高，祭出工業用電限電，三三會理事長林伯豐16日表示，包含電子廠在內的台廠皆有受影響，「但這6天總會過的」。圖為台玻在成都的玻璃纖維廠，工人戴著口罩作業。（中新社）

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（中央社記者曾智怡台北16日）中國四川省因氣溫飆高，祭出工業用電限電，三三會理事長林伯豐今天表示，包含電子廠在內的台廠皆有受影響，廠商會調控產能、自備發電機因應，「6天總會過的」，盼儘速恢復正常供電。

中國南方各地近日氣候炎熱、持續高溫，空調等民生用電負荷大增、供電緊張。四川省發布公告表示，為確保電網安全，勒令企業生產全停，從15日到20日期間放「高溫假」、「讓電於民」。

林伯豐今天出席三三會例會，會前接受媒體訪問時表示，包含電子廠內在，只要在四川省工廠都有受到影響，但對重要企業而言，中國大陸另有安排，而台玻主要生產使用的是天然氣、重煤，因此受影響程度較少，台商都會配合政府在供電時間因應，「是有受影響，但這6天總會過的」，希望儘速恢復平穩、正常供電。

他補充，台玻在四川有玻璃纖維廠等工廠，屬於重大工業，停產會對設備產生重大危害，會努力減少設備損失。

針對廠商配套措施，林伯豐表示，包含調控用電時間，以及對產品庫存較多、市場較無需要的，優先管制生產，對於獲利高、市場需求大的商品優先供應；同時，有自身發電機的工廠，必要時也會發電供應，但這非正常手段。（編輯：潘羿菁）1110816