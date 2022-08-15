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中國祭限電令 台廠：配合調整、影響不大

2022/8/15 17:12
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（中央社記者江明晏、吳家豪台北15日電）中國四川、江蘇等省份陸續祭出工業用電限電，以確保民生用電。位於四川、昆山、蘇州的筆記型電腦代工廠及印刷電路板（PCB）部分台廠表示，確實有配合政府電力降載，但對生產影響不大。

中國浙江、江蘇等省份今天陸續傳出因連續極端高溫天氣，電力供需吃緊，為緩解用電缺口、確保電網安全及民生用電需要，針對貿易區工業企業統一壓降電力負荷；四川更擴大工業企業讓電於民、放高溫假，時間從8月15日至20日。

筆電代工廠大多在重慶或成都有設廠，廣達、緯創、英業達表示目前沒有受到影響；仁寶、和碩正在了解情況。在宿遷設廠的金屬機殼廠可成也未受到影響。

在蘇州設有廠房的強固型工業電腦廠神基告訴中央社記者，中國政府此次並未臨時關電，讓廠商能協調生產排程，因此影響不大。

PCB廠定穎表示，由於中國大陸熱浪影響，昆山廠上週有一天白天配合政府電力降載，黃石廠目前尚待通知，預估對生產影響都不大。

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騰輝-KY表示，江蘇廠產能約占70%，目前有配合當地政府政策，調控設備運轉時間，以避開用電尖峰時刻，但由於產能沒有滿載，所以限電措施沒有對生產造成影響。

PCB產業人士表示，目前聽到昆山有不少規模中小型的業者暫停生產，大型企業則不受影響，用電不是全面性的限制，就依照時間來調配，且由於今年科技電子業不像過去那麼旺，所以產量不大，影響也不算明顯。（編輯：張良知）1110815

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